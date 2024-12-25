https://ria.ru/20241225/itogi-1991219965.html

Космические итоги года: эксперименты, забытые исследования и новые рекорды

Космические итоги года: эксперименты, забытые исследования и новые рекорды - РИА Новости, 25.12.2024

Космические итоги года: эксперименты, забытые исследования и новые рекорды

Россия в 2024 году выполнила 17 космических пусков, в том числе первый с космодрома Восточный старт ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5", возобновила впервые за... РИА Новости, 25.12.2024

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россия

земля

вилючинск

олег кононенко

николай чуб

юрий борисов (роскосмос)

российская академия наук

институт медико-биологических проблем ран

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Россия в 2024 году выполнила 17 космических пусков, в том числе первый с космодрома Восточный старт ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5", возобновила впервые за 30 с лишним лет изучение ионосферы, а Олег Кононенко стал первым человеком, который провёл более тысячи суток в космосе. О наиболее ярких событиях отечественной космонавтики, произошедших в уходящем году, читайте в материале РИА Новости. Рекорд принадлежит РоссииРоссийский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко в июне стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно... дважды. В свой пятый полёт Кононенко отправился с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Харой на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года. Уже 4 февраля он переместился на первое место в мире по суммарной длительности космических полетов, опередив Геннадия Падалку, который провёл в космосе более 878 суток. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток. Потом командир отряда рассказал, что экспедиция была действительно длительной и он гордится своим достижением, но наибольшую гордость испытывает за то, что рекорд принадлежит России. Вместе с Чубом Кононенко побил еще один рекорд – по продолжительности одной миссии на МКС. Их экспедиция продлилась 375 дней. Прошлый рекорд, установленный российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио, продержался чуть меньше года. Они вернулись на Землю в сентябре 2023-го, проведя на станции 371 сутки. На экспедицию Кононенко и Чуба было запланировано до четырёх выходов в открытый космос, однако их корабль "Союз МС-23" отправился к станции в беспилотном режиме, чтобы забрать оттуда Прокопьева, Петелина и Рубио, чей "Союз МС-22" был неисправен - его систему охлаждения пробил микрометеорит. В итоге первые два из выходов, предназначенных для Кононенко и Чуба, выполнили Прокопьев с Петелиным, задержавшиеся на МКС. Кононенко и Чуб в ходе свой экспедиции также провели два выхода. Во время второго они досрочно выполнили все основные и дополнительные задачи и на два часа раньше плана вернулись на станцию. Как потом рассказали космонавты, они специально постарались побыстрее справиться с задачами, чтобы сохранить ресурс скафандров для следующих выходов. Девушка попортила нервыСтроптивая девушка, которая многим в стране попортила нервы. Именно так глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал ракету тяжёлого класса "Ангара-А5", первый пуск которой с космодрома Восточный состоялся лишь с третьей попытки. Изначально планировалось, что после задержек со строительством и изменения планов первый старт ракеты, которая до этого три раза летала с космодрома Плесецк (ещё три раза оттуда стартовала её лёгкая версия), состоится 9 апреля. Однако после того, как ракета в назначенную минуту не оторвалась от Земли, диктор на стартовой площадке объявил отмену и перенос на сутки. Борисов тогда объяснил, что произошёл сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. 10 апреля ситуация повторилась, на этот раз из-за неполадок, связанных с системой контроля запуска двигателя. Пуск вновь перенесли на сутки. Ракета, как будто ждавшая Дня космонавтики, стартовала накануне праздника. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион", который сначала вывел на низкую орбиту малый спутник "Гагаринец", а через несколько часов доставил испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту (высотой около 36 тысяч километров). Следующий пуск состоится в 2027 году, это будет уже модернизированная "Ангара-А5М", двигатели повышенной тяги РД-191М для которой уже испытаны. В дальнейшем, как ожидается, именно "Ангара-А5М" с Восточного выведет модули Российской орбитальной станции. Как рассказал РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, лётные испытания водородной "Ангары-А5В", которая сможет выводить на низкую орбиту 37,5 тонны, а не 27, как "обычная", начнутся в 2035 году. Вошла в клуб космических державПервый в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская отправилась на МКС 23 марта. Ракета с кораблем "Союз МС-25" стартовала в 15.36 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. В экипаж также вошли россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. Изначально пуск планировался на 21 марта, но автоматика отменила полет за 20 секунд до старта, когда космонавты уже находились в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Борисов сравнил неисправность, из-за которой был отменён пуск корабля, с закипанием аккумулятора у автомобиля. Перенос старта немного изменил программу полета – доставить первого белорусского космонавта на МКС по сверхкороткой схеме не получилось из-за баллистических условий. "Союз МС-25" полетел по стандартной схеме, путь до станции занял более двух суток. Всего на МКС Новицкий и Василевская провели 12 суток и вернулись домой на корабле "Союз МС-24" вместе с О'Харой. После возвращения на Землю Новицкий сказал, что Василевская не была "обузой" на в космосе, потому что хорошо подготовилась и работала вполне самостоятельно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск благодаря помощи со стороны России сумел возродить прежние компетенции в космической сфере и наработать новые. По его словам, Белоруссия вошла в клуб космических держав и фактически создала новую отрасль экономики. Рос на очень жестком контролеВ июле был утверждён генеральный график, по которому будет строиться новая Российская орбитальная станция. Кроме того, были заключены госконтракты на опытно-конструкторские работы по созданию станции и комплекса корабля на космодроме Восточный. Сумма контрактов составила 97 миллиардов рублей (из 609, в которые, по подсчётам, обойдётся строительство станции до 2032 года). По словам главы "Роскосмоса" Борисова, выполнение графика будет на очень жёстком контроле. Генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России Владимир Соловьёв рассказал, что первый модуль станции – научно энергетический (НЭМ), запуск которого намечен на 2027 год, уже создан и будет в следующем году проходить испытания. Вслед за НЭМ до 2030 года будут запущены универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро станции. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2). В "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что в будущем будут возможны перекрёстные эксперименты на РОС, китайской и индийской станциях, летающих на разных орбитах. Учёные смогут проводить одинаковые исследования, а потом сравнивать результаты, полученные в разных условиях. Лукашенко сообщил, что российский президент Владимир Путин предложил присоединиться к строительству орбитальной станции. Борисов, в свою очередь, предложил создать для РОС отдельный белорусский модуль. Летчики, морской инженер и девушка-конструкторНовый набор в российский отряд космонавтов завершился 28 мая. Кандидатами стали Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. В сентябре они приступили к двухлетней общекосмической подготовке. После ее прохождения и сдачи государственного экзамена кандидатам будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Бурчуладзе в 2020 году окончила магистратуру МАИ по специальности "Двигатели летательных аппаратов", с февраля 2019 года работала инженером-конструктором НПО имени Лавочкина в подмосковных Химках. Бурчуладзе может стать второй женщиной в отряде помимо Анны Кикиной. Вахидов в 2014 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности "Судовые энергетические установки" и с тех пор работал инженером, а затем старшим инженером в 109-м военном представительстве Минобороны РФ в городе Вилючинск Камчатского края. Ворожко окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова. В 2020-2021 годах он был лётчиком-инструктором, а в феврале 2021 года стал командиром корабля. Жеребцов после окончания в 2012 году окончил Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина был старшим летчиком авиационного звена авиационной эскадрильи, а также командиром авиационного звена авиационной эскадрильи. Участвовать в конкурсе мог любой гражданин России в возрасте до 35 лет, который соответствовал определённым требованиям по здоровью, физической подготовке, образованию и другим параметрам. Прием заявок и документов проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. После этого Центр подготовки космонавтов (ЦПК) проверял документы и проводил очное тестирование претендентов. Всего специалисты рассмотрели 296 заявлений с пакетами документов, из которых 80 - от женщин. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли. По итогам трех предыдущих открытых отборов в отряд космонавтов "Роскосмоса" были выбраны восемь кандидатов в 2012 году, восемь — в 2018 году, четыре — в 2021 году. После года взапертиФинальный этап эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) по имитации дальних космических полётов завершился в Москве. Члены экипажа SIRIUS-23 (пятеро россиян и одна исследователь из Белоруссии) 14 ноября 2023 года были заперты в наземной экспериментальной установке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. За время эксперимента они "долетели" до Луны и "пристыковались" к окололунной орбитальной станции, а также несколько раз "высадились" на поверхность естественного спутника Земли. Кроме того, они провели 70 экспериментов по физиологии, психологии, иммунитету и метаболизму, биохимии и медицине, а также санитарно-гигиенические, микробиологические и операционно-технические исследования. 14 ноября люк экспериментальной установки был открыт, и экипаж эксперимента завершил свой "полёт". Сейчас учёные занимаются анализом данных, которые были получены за время "полёта". Как рассказал заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарёв, первые результаты будут получены где-то в январе. Ранее в 2017-2022 годах были проведены более короткие этапы эксперимента – продолжительностью 17 суток, четыре и восемь месяцев. Вернулись к забытым на 30 лет исследованиямРакета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный 25 ноября 2024 года, вывела на орбиту спутники "Ионосфера-М" №1 и №2. Таким образом Россия возобновила работу по изучению ионосферы Земли, которую до 1990-х годов вели с помощью специальных космических аппаратов и комплекса на станции "Мир". Как рассказал журналистам директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, это важно, потому что именно ионосфера отражает влияние Солнца на планету и от её состояния зависит эффективность работы навигационных систем и других технических устройств, связанных с передачей радиосигналов. Пуск стал для российской космонавтики рекордным – вместе с "Ионосферами" были выведены на орбиты 51 российский и два иранских малых космических аппарата. Это не абсолютный рекорд для ракет "Союз", но такое количество отечественных спутников выведено впервые. Как ожидается, аппараты под номерами 3 и 4 будут запущены на орбиту в апреле 2025 года. Спутник "Зонд-М", который должен войти в общую с ними группировку "Ионозонд", будет создан в рамках следующей Федеральной космической программы.

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россия, земля, вилючинск, олег кононенко, николай чуб, юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, московский авиационный институт, космос