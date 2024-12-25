Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году
Новак: поставки газа из России в Европу в 2024 году в среднем выросли на 18-20%
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18-20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ - высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа в регион через Украину, сообщал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В понедельник цена достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину с начала 2025 года, но он станет заметно дороже для потребителей.
В "Газпроме" накануне оценили, что потребление газа в Европе в 2025 году продолжит сокращаться, а темпы снижения будут зависеть от будущих политических решений. При этом рост потребления в 2024 году фиксируется в Китае и в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
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