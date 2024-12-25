https://ria.ru/20241225/gaz-1991129036.html

Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2024

Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18-20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:31:00+03:00

2024-12-25T07:31:00+03:00

2024-12-25T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18-20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ - высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа в регион через Украину, сообщал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В понедельник цена достигала 500 долларов за тысячу кубометров.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину с начала 2025 года, но он станет заметно дороже для потребителей.В "Газпроме" накануне оценили, что потребление газа в Европе в 2025 году продолжит сокращаться, а темпы снижения будут зависеть от будущих политических решений. При этом рост потребления в 2024 году фиксируется в Китае и в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Киргизии.Мировое потребление газа по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, также сообщил накануне "Газпром".

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

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европа, россия, экономика, александр новак, карин кнайсль, украина, газпром