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Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2024
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07:31 25.12.2024 (обновлено: 08:45 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gaz-1991129036.html
Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году
Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году - РИА Новости, 25.12.2024
Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году
Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18-20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:31:00+03:00
2024-12-25T08:45:00+03:00
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россия
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александр новак
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18-20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ - высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа в регион через Украину, сообщал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В понедельник цена достигала 500 долларов за тысячу кубометров.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину с начала 2025 года, но он станет заметно дороже для потребителей.В "Газпроме" накануне оценили, что потребление газа в Европе в 2025 году продолжит сокращаться, а темпы снижения будут зависеть от будущих политических решений. При этом рост потребления в 2024 году фиксируется в Китае и в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Киргизии.Мировое потребление газа по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, также сообщил накануне "Газпром".
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html
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европа, россия, экономика, александр новак, карин кнайсль, украина, газпром
Европа, Россия, Экономика, Александр Новак, Карин Кнайсль, Украина, Газпром
Новак сообщил о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

Новак: поставки газа из России в Европу в 2024 году в среднем выросли на 18-20%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Поставки трубопроводного и сжиженного природного газа из России в Европу в 2024 году в среднем выше на 18-20%, чем в прошлом, за 11 месяцев было поставлено 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 миллиардов кубометров газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление, поскольку газ - высокоэкологичный продукт, он востребован, и с точки зрения логистики поставки и цены российский газ наиболее выгоден", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Европейцы готовятся спасаться поодиночке
23 декабря, 08:00
Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа в регион через Украину, сообщал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В понедельник цена достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа не останется без газа с прекращением транзита российского газа через Украину с начала 2025 года, но он станет заметно дороже для потребителей.
В "Газпроме" накануне оценили, что потребление газа в Европе в 2025 году продолжит сокращаться, а темпы снижения будут зависеть от будущих политических решений. При этом рост потребления в 2024 году фиксируется в Китае и в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
Мировое потребление газа по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, также сообщил накануне "Газпром".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря, 08:00
 
ЕвропаРоссияЭкономикаАлександр НовакКарин КнайсльУкраинаГазпром
 
 
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