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Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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12:38 25.12.2024 (обновлено: 12:46 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/ekipazh-1991211704.html
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:38:00+03:00
2024-12-25T12:46:00+03:00
актау
крушение рейса баку — грозный
в мире
азербайджан
казахстан
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау."Список членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар, Рагимли Айдан", - говорится в сообщении перевозчика.Ранее авиакомпания обнародовала список из 62 пассажиров, находившихся на борту самолета. По данным компании, среди них 16 россиян.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек.
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актау
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актау, крушение рейса баку — грозный, в мире, азербайджан, казахстан
Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире, Азербайджан, Казахстан
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау

AZAL опубликовала список членов экипажа разбившегося в Актау самолета

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау.
"Список членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар, Рагимли Айдан", - говорится в сообщении перевозчика.
Ранее авиакомпания обнародовала список из 62 пассажиров, находившихся на борту самолета. По данным компании, среди них 16 россиян.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
АктауКрушение рейса Баку — ГрозныйВ миреАзербайджанКазахстан
 
 
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