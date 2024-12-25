https://ria.ru/20241225/ekipazh-1991211704.html
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:38:00+03:00
2024-12-25T12:38:00+03:00
2024-12-25T12:46:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау."Список членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар, Рагимли Айдан", - говорится в сообщении перевозчика.Ранее авиакомпания обнародовала список из 62 пассажиров, находившихся на борту самолета. По данным компании, среди них 16 россиян.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актау, крушение рейса баку — грозный, в мире, азербайджан, казахстан
Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире, Азербайджан, Казахстан
Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
AZAL опубликовала список членов экипажа разбившегося в Актау самолета