https://ria.ru/20241225/ekipazh-1991211704.html

Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау

Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Опубликован список членов экипажа самолета, разбившегося в Актау

Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:38:00+03:00

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актау

крушение рейса баку — грозный

в мире

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список из пяти членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в районе казахстанского города Актау."Список членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар, Рагимли Айдан", - говорится в сообщении перевозчика.Ранее авиакомпания обнародовала список из 62 пассажиров, находившихся на борту самолета. По данным компании, среди них 16 россиян.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

азербайджан

казахстан

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Ольга Фомченкова

актау, крушение рейса баку — грозный, в мире, азербайджан, казахстан