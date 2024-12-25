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В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС
В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2024
В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг примет участие в саммите ЕАЭС в режиме... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:58:00+03:00
2024-12-25T12:58:00+03:00
2024-12-25T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг примет участие в саммите ЕАЭС в режиме видеоконференции. Песков сообщил журналистам, что в среду у президента РФ Владимира Путина состоится неформальный саммит с лидерами СНГ в Ленинградской области. Он уточнил, что выступление главы государства на мероприятии будет открытым для СМИ. "Сегодня, к сожалению, не сможет непосредственно присутствовать на неформальном общении (лидеров стран - ред.) СНГ премьер-министр Армении Пашинян. Вы знаете, он сам сообщил накануне, что у него были положительные тесты (на COVID - ред.). Он принял решение об изоляции. Но мы надеемся, что уже завтра, а завтра уже будет часть запланированная саммитом ЕАЭС, он сможет принять участие посредством видеоконференции", - сказал Песков.
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россия, армения, ленинградская область, дмитрий песков, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, политика
Россия, Армения, Ленинградская область, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, Политика
В Кремле выразили надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС
Песков надеется на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС в режиме видеоконференции