https://ria.ru/20241225/cheryshenko-1991124320.html

Учителя будут получать вознаграждение за успехи учеников, заявил Чернышенко

Учителя будут получать вознаграждение за успехи учеников, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.12.2024

Учителя будут получать вознаграждение за успехи учеников, заявил Чернышенко

Учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, данную инициативу пропишут в Стратегии развития образования, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:28:00+03:00

2024-12-25T05:28:00+03:00

2024-12-25T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, данную инициативу пропишут в Стратегии развития образования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты", — сказал зампред правительства.По его словам, сейчас по этому вопросу ведется работа с Федеральной налоговой службой."Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат", — отметил Чернышенко.Вице-премьер также рассказал, что текст Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года представят в администрацию президента в следующем марте. Над ней работают 14 рабочих групп, а также еще одна, которая соберет текст Стратегии."Первый текст мы увидим уже после Нового года, в январе. По количеству вовлеченных экспертов, можно сказать, что Стратегия делается всей страной", — заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20241201/matematika-1986718752.html

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Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников Учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, заявил РИА Новости Чернышенко. 2024-12-25T05:28 true PT0M34S

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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование