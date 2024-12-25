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С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи - РИА Новости, 25.12.2024
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15:46 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991273896.html
С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи
С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи - РИА Новости, 25.12.2024
С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи
БАКУ, 25 дек - РИС Новости. С родственниками погибших и пострадавших при авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:46:00+03:00
2024-12-25T15:46:00+03:00
в мире
актау
баку
казахстан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 25 дек - РИС Новости. С родственниками погибших и пострадавших при авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау в бакинском аэропорту работают психологи, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель авиакомпании. "На данный момент на территории бакинского аэропорта находятся более 20 родственников погибших и пострадавших при авиакатастрофе. С ними работает медперсонал, а также психологи", - сообщил собеседник агентства. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aktau-1991194206.html
актау
баку
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в мире, актау, баку, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Баку, Казахстан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи

С родственниками погибших и пострадавших при крушении AZAL работают психологи

© Пресс-служба администрации Мангистауской области | Перейти в медиабанкШтаб на месте авиакатастрофы в Актау
Штаб на месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Пресс-служба администрации Мангистауской области
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Штаб на месте авиакатастрофы в Актау
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БАКУ, 25 дек - РИС Новости. С родственниками погибших и пострадавших при авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау в бакинском аэропорту работают психологи, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель авиакомпании.
"На данный момент на территории бакинского аэропорта находятся более 20 родственников погибших и пострадавших при авиакатастрофе. С ними работает медперсонал, а также психологи", - сообщил собеседник агентства.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших
11:57
 
В миреАктауБакуКазахстанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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