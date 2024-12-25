https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991273896.html

С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи

С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи - РИА Новости, 25.12.2024

С родственниками погибших в авиакатастрофе в Казахстане работают психологи

БАКУ, 25 дек - РИС Новости. С родственниками погибших и пострадавших при авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:46:00+03:00

2024-12-25T15:46:00+03:00

2024-12-25T15:46:00+03:00

в мире

актау

баку

казахстан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 25 дек - РИС Новости. С родственниками погибших и пострадавших при авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау в бакинском аэропорту работают психологи, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель авиакомпании. "На данный момент на территории бакинского аэропорта находятся более 20 родственников погибших и пострадавших при авиакатастрофе. С ними работает медперсонал, а также психологи", - сообщил собеседник агентства. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aktau-1991194206.html

актау

баку

казахстан

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в мире, актау, баку, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный