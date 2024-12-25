Рейтинг@Mail.ru
Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991273592.html
Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили
Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили - РИА Новости, 25.12.2024
Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили
Все трое граждан Киргизии, которые были на борту упавшего в казахстанском Актау самолета, живы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:46:00+03:00
2024-12-25T15:46:00+03:00
в мире
актау
киргизия
казахстан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21b46d2596240496e509a8d6a0a9392e.jpg
БИШКЕК, 25 дек — РИА Новости. Все трое граждан Киргизии, которые были на борту упавшего в казахстанском Актау самолета, живы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МИД республики. "Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое, у остальных граждан Кыргызской Республики каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сотрудники посольства Киргизии поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Казахстана. Вопрос оказания помощи соотечественникам находится на контроле внешнеполитического ведомства Киргизии. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991201375.html
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
актау
киргизия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86ed39dce16733dd1a1ecf01cbe5e62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, актау, киргизия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Киргизия, Казахстан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили

МИД: трое находившихся на борту упавшего в Актау самолета граждан Киргизии живы

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 25 дек — РИА Новости. Все трое граждан Киргизии, которые были на борту упавшего в казахстанском Актау самолета, живы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МИД республики.
"Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое, у остальных граждан Кыргызской Республики каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель пресс-службы.
Дядя одного из пассажиров о том, что узнал своего племянника на видео с места авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Дядя пассажира упавшего в Актау самолета узнал племянника среди выживших
12:19
По его словам, сотрудники посольства Киргизии поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Казахстана. Вопрос оказания помощи соотечественникам находится на контроле внешнеполитического ведомства Киргизии.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
В миреАктауКиргизияКазахстанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала