https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991273592.html

Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили

Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили - РИА Новости, 25.12.2024

Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили

Все трое граждан Киргизии, которые были на борту упавшего в казахстанском Актау самолета, живы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:46:00+03:00

2024-12-25T15:46:00+03:00

2024-12-25T15:46:00+03:00

в мире

актау

киргизия

казахстан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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БИШКЕК, 25 дек — РИА Новости. Все трое граждан Киргизии, которые были на борту упавшего в казахстанском Актау самолета, живы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МИД республики. "Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое, у остальных граждан Кыргызской Республики каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сотрудники посольства Киргизии поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Казахстана. Вопрос оказания помощи соотечественникам находится на контроле внешнеполитического ведомства Киргизии. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991201375.html

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

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киргизия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, актау, киргизия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный