Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили
МИД: трое находившихся на борту упавшего в Актау самолета граждан Киргизии живы
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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БИШКЕК, 25 дек — РИА Новости. Все трое граждан Киргизии, которые были на борту упавшего в казахстанском Актау самолета, живы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МИД республики.
"Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое, у остальных граждан Кыргызской Республики каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, сотрудники посольства Киргизии поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Казахстана. Вопрос оказания помощи соотечественникам находится на контроле внешнеполитического ведомства Киргизии.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.