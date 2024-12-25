https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991263708.html
МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы
МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы - РИА Новости, 25.12.2024
МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы
Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам, заявила... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:06:00+03:00
2024-12-25T15:06:00+03:00
2024-12-25T15:11:00+03:00
актау
россия
в мире
крушение рейса баку — грозный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991236938_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_897ddcedf55f4b86a88a24eb336ad0c8.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Посольство Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в Уральске находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана, Казахстана. Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", - сказала Захарова.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
актау
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991236938_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_bb7aea71887494623b22bd62df7d015d.jpg
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
Место крушения пассажирского самолета в Казахстане
2024-12-25T15:06
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
актау, россия, в мире, крушение рейса баку — грозный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, видео, казахстан
Актау, Россия, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Казахстан
МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы
Захарова: дипломаты МИД РФ в Актау окажут помощь выжившим в катастрофе россиянам