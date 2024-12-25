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МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы

МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы - РИА Новости, 25.12.2024

МИД направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы

Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам, заявила... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:06:00+03:00

2024-12-25T15:06:00+03:00

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актау

россия

в мире

крушение рейса баку — грозный

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

казахстан

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Посольство Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в Уральске находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана, Казахстана. Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", - сказала Захарова.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

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Место крушения пассажирского самолета в Казахстане Место крушения пассажирского самолета в Казахстане 2024-12-25T15:06 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актау, россия, в мире, крушение рейса баку — грозный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, видео, казахстан