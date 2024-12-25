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На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей

На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей - РИА Новости, 25.12.2024

На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе казахстанского Актау задействованы свыше 430 спасателей и порядка 80 единиц техники, сообщается в... РИА Новости, 25.12.2024

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в мире

актау

казахстан

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе казахстанского Актау задействованы свыше 430 спасателей и порядка 80 единиц техники, сообщается в Telegram-канале правительства Казахстана. "На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане. 2024-12-25T14:52 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, видео