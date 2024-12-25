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На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей
На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей - РИА Новости, 25.12.2024
На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей
На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе казахстанского Актау задействованы свыше 430 спасателей и порядка 80 единиц техники, сообщается в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:52:00+03:00
2024-12-25T14:52:00+03:00
2024-12-25T14:53:00+03:00
в мире
актау
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баку
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines в районе казахстанского Актау задействованы свыше 430 спасателей и порядка 80 единиц техники, сообщается в Telegram-канале правительства Казахстана. "На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане
Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане.
2024-12-25T14:52
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, видео
В мире, Актау, Казахстан, Баку, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
На месте крушения самолета в Казахстане работают более 430 спасателей
На месте крушения рейса AZAL работают более 430 спасателей и 80 единиц техники