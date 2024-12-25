https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991244439.html

В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане

В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024

В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане

В авиакатастрофе вблизи Актау, предварительно, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра, сообщил представитель Генпрокуратуры Азербайджана. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:05:00+03:00

2024-12-25T14:05:00+03:00

2024-12-25T14:24:00+03:00

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генеральная прокуратура рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В авиакатастрофе вблизи Актау, предварительно, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра, сообщил представитель Генпрокуратуры Азербайджана. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау. "По предварительным данным, живы 32 человека, но это не итоговая цифра", - сообщил представитель ведомства на брифинге.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, актау, казахстан, азербайджан, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный