https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991244439.html
В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024
В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В авиакатастрофе вблизи Актау, предварительно, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра, сообщил представитель Генпрокуратуры Азербайджана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:05:00+03:00
2024-12-25T14:05:00+03:00
2024-12-25T14:24:00+03:00
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генеральная прокуратура рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В авиакатастрофе вблизи Актау, предварительно, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра, сообщил представитель Генпрокуратуры Азербайджана. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау. "По предварительным данным, живы 32 человека, но это не итоговая цифра", - сообщил представитель ведомства на брифинге.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актау, казахстан, азербайджан, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Азербайджан, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
В Баку заявили о 32 выживших в авиакатастрофе в Казахстане
ГП Азербайджана сообщила о 32 выживших при крушении самолёта в Казахстане