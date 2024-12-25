https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991219221.html

СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане

СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024

СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане

Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:08:00+03:00

2024-12-25T13:08:00+03:00

2024-12-25T13:09:00+03:00

казахстан

россия

актау

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. СК устанавливает "обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане", организован комплекс следственных действий, направленных на выяснение причин и условий произошедшего. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

казахстан

россия

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, россия, актау, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, происшествия