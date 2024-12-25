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СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024
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13:08 25.12.2024 (обновлено: 13:09 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991219221.html
СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024
СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:08:00+03:00
2024-12-25T13:09:00+03:00
казахстан
россия
актау
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. СК устанавливает "обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане", организован комплекс следственных действий, направленных на выяснение причин и условий произошедшего. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991198968.html
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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казахстан, россия, актау, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Казахстан, Россия, Актау, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета AZAL в Актау

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Опубликован список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
12:10
СК устанавливает "обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане", организован комплекс следственных действий, направленных на выяснение причин и условий произошедшего.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
КазахстанРоссияАктауСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — ГрозныйПроисшествия
 
 
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