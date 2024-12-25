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В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек - РИА Новости, 25.12.2024

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

В авиакатастрофе в казахстанском Актау выжили 28 человек, они доставлены в больницу, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024

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актау

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АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. В авиакатастрофе в казахстанском Актау выжили 28 человек, они доставлены в больницу, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана."По предварительным оперативным данным, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации с бригадой специалистов в составе хирургов и травматологов.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане. 2024-12-25T11:38 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире