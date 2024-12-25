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В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек - РИА Новости, 25.12.2024
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
В авиакатастрофе в казахстанском Актау выжили 28 человек, они доставлены в больницу, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:38:00+03:00
2024-12-25T11:38:00+03:00
2024-12-25T11:51:00+03:00
актау
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крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. В авиакатастрофе в казахстанском Актау выжили 28 человек, они доставлены в больницу, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана."По предварительным оперативным данным, 28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации с бригадой специалистов в составе хирургов и травматологов.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.
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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане
Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане.
2024-12-25T11:38
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РИА Новости
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актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире
Актау, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
Минздрав Казахстана: в авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек