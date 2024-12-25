https://ria.ru/20241225/almazy-1991236402.html

De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT

De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT - РИА Новости, 25.12.2024

De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers накопила запас алмазов на сумму около 2 миллиардов долларов, который не может распродать из-за низкого спроса РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:54:00+03:00

2024-12-25T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers накопила запас алмазов на сумму около 2 миллиардов долларов, который не может распродать из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней, сообщает газета Financial Times. "Снижение спроса в Китае, усиливающаяся конкуренция со стороны альтернатив, выращенных в лабораториях, и последствия пандемийных локдаунов, когда количество браков сократилось, оставили крупнейшего производителя алмазов в мире по доходам с запасами на сумму около 2 миллиардов долларов", - говорится в публикации. Длительное снижение спроса, которое началось на фоне пандемии коронавируса, вынудило De Beers принять меры по ограничению поставок драгоценных камней, пишет газета. В результате De Beers сократила добычу на рудниках примерно на 20% по сравнению с прошлогодним уровнем и снизила цены на свои товары. "Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов", - приводит газета слова генерального директора компании Эла Кука. Отмечается, что в первой половине этого года выручка группы снизилась до 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,8 миллиарда долларов за тот же период в 2023 году. Ранее гендиректор De Berrs по операциям Мозес Мадондо заявлял, что пик добычи природных алмазов в мировой промышленности пройден, и сейчас наблюдается тенденция к снижению объемов мировой добычи. Он отмечал, что компания в будущем сконцентрируется на производстве искусственных алмазов. В третьем квартале 2024 года De Beers сократил добычу алмазов на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 5,6 миллиона карат. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20240730/cnn-1962871671.html

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