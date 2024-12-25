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De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT - РИА Новости, 25.12.2024
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13:54 25.12.2024 (обновлено: 15:21 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/almazy-1991236402.html
De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT
De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT - РИА Новости, 25.12.2024
De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers накопила запас алмазов на сумму около 2 миллиардов долларов, который не может распродать из-за низкого спроса РИА Новости, 25.12.2024
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers накопила запас алмазов на сумму около 2 миллиардов долларов, который не может распродать из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней, сообщает газета Financial Times. "Снижение спроса в Китае, усиливающаяся конкуренция со стороны альтернатив, выращенных в лабораториях, и последствия пандемийных локдаунов, когда количество браков сократилось, оставили крупнейшего производителя алмазов в мире по доходам с запасами на сумму около 2 миллиардов долларов", - говорится в публикации. Длительное снижение спроса, которое началось на фоне пандемии коронавируса, вынудило De Beers принять меры по ограничению поставок драгоценных камней, пишет газета. В результате De Beers сократила добычу на рудниках примерно на 20% по сравнению с прошлогодним уровнем и снизила цены на свои товары. "Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов", - приводит газета слова генерального директора компании Эла Кука. Отмечается, что в первой половине этого года выручка группы снизилась до 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,8 миллиарда долларов за тот же период в 2023 году. Ранее гендиректор De Berrs по операциям Мозес Мадондо заявлял, что пик добычи природных алмазов в мировой промышленности пройден, и сейчас наблюдается тенденция к снижению объемов мировой добычи. Он отмечал, что компания в будущем сконцентрируется на производстве искусственных алмазов. В третьем квартале 2024 года De Beers сократил добычу алмазов на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 5,6 миллиона карат. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20240730/cnn-1962871671.html
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китай, юар, de beers, в мире
Китай, ЮАР, De Beers, В мире
De Beers не может распродать алмазы из-за низкого спроса, пишет FT

FT: De Beers не может продать запасы алмазов на 2 млрд долл

© Getty Images / NurPhoto/CostfotoМагазин ювелирных изделий De Beers в Шанхае
Магазин ювелирных изделий De Beers в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
Магазин ювелирных изделий De Beers в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers накопила запас алмазов на сумму около 2 миллиардов долларов, который не может распродать из-за низкого спроса в Китае и роста конкуренции со стороны искусственных камней, сообщает газета Financial Times.
"Снижение спроса в Китае, усиливающаяся конкуренция со стороны альтернатив, выращенных в лабораториях, и последствия пандемийных локдаунов, когда количество браков сократилось, оставили крупнейшего производителя алмазов в мире по доходам с запасами на сумму около 2 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
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Длительное снижение спроса, которое началось на фоне пандемии коронавируса, вынудило De Beers принять меры по ограничению поставок драгоценных камней, пишет газета. В результате De Beers сократила добычу на рудниках примерно на 20% по сравнению с прошлогодним уровнем и снизила цены на свои товары.
"Это был неудачный год для продаж необработанных алмазов", - приводит газета слова генерального директора компании Эла Кука. Отмечается, что в первой половине этого года выручка группы снизилась до 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,8 миллиарда долларов за тот же период в 2023 году.
Ранее гендиректор De Berrs по операциям Мозес Мадондо заявлял, что пик добычи природных алмазов в мировой промышленности пройден, и сейчас наблюдается тенденция к снижению объемов мировой добычи. Он отмечал, что компания в будущем сконцентрируется на производстве искусственных алмазов. В третьем квартале 2024 года De Beers сократил добычу алмазов на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 5,6 миллиона карат.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
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