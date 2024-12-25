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Алиев взял под личный контроль ситуацию с авиакатастрофой в Актау
Алиев взял под личный контроль ситуацию с авиакатастрофой в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Алиев взял под личный контроль ситуацию с авиакатастрофой в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау, взял ситуацию под свой личный контроль, говорится в заявлении РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:09:00+03:00
2024-12-25T12:09:00+03:00
2024-12-25T12:09:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау, взял ситуацию под свой личный контроль, говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского лидера. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств-участников СНГ... во время нахождения в воздушном пространстве РФ, было доложено об авиакатастрофе. Глава государства дал поручение срочно вернуться. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся на личном контроле главы государства", - говорится в заявлении.
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в мире, актау, россия, казахстан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снг, крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Россия, Казахстан, Ильхам Алиев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), СНГ, Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев взял под личный контроль ситуацию с авиакатастрофой в Актау
Алиев взял под личный контроль ситуацию с крушением самолета в Актау