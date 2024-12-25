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Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:00:00+03:00
2024-12-25T12:00:00+03:00
2024-12-25T12:01:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети Х. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, желаю скорейшего выздоровления раненых", - написал Алиев.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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в мире, актау, казахстан, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Азербайджан, Ильхам Алиев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау
Алиев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Актау