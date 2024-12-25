https://ria.ru/20241225/aliev-1991195569.html

Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в... РИА Новости, 25.12.2024

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ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым, говорится в сообщении азербайджанского лидера в соцсети Х. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек. "Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, желаю скорейшего выздоровления раненых", - написал Алиев.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

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в мире, актау, казахстан, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный