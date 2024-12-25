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Разбившийся близ Актау самолет прошел полный технический осмотр
Разбившийся близ Актау самолет прошел полный технический осмотр - РИА Новости, 25.12.2024
Разбившийся близ Актау самолет прошел полный технический осмотр
Самолет Embraer 190, разбившийся под Актау, был выпущен в 2013 году и прошел полный технический осмотр в октябре текущего года, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:01:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. Самолет Embraer 190, разбившийся под Актау, был выпущен в 2013 году и прошел полный технический осмотр в октябре текущего года, сообщила в среду пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines. "Самолет Embraer 190 компании AZAL с регистрационным номером 4K-AZ65, разбившийся под Актау, был выпущен в 2013 году. Заводской номер производителя: 19000630. Общее количество посадок самолета - 9949, общий налет - 15 257,22 часа. Последний полный технический осмотр самолета был проведен 18 октября 2024 года. С момента последней проверки прошел 671 летный час", - говорится в сообщении. Компания Embraer выразила в среду соболезнования семьям жертв крушения самолёта в Актау, заявила о готовности оказать содействие компетентным органам. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау.
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актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Актау, Казахстан, Баку, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Разбившийся близ Актау самолет прошел полный технический осмотр
Azal: разбившийся близ Актау лайнер прошел полный технический осмотр в октябре