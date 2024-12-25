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Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау
Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау
Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки, пострадавшей при крушении самолета в Актау, она в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:32:00+03:00
2024-12-25T20:32:00+03:00
2024-12-25T20:33:00+03:00
актау
россия
казахстан
мария львова-белова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки, пострадавшей при крушении самолета в Актау, она в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау. "Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки и её мамы, госпитализированных утром. Состояние девочки тяжёлое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжёлое. Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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актау, россия, казахстан, мария львова-белова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Актау, Россия, Казахстан, Мария Львова-Белова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау
Львова-Белова: подтвердилось гражданство РФ девочки, пострадавшей при ЧП в Актау