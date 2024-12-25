https://ria.ru/20241225/aktau-1991334160.html

Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау

Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Подтвердилось российское гражданство девочки, пострадавшей при ЧП в Актау

Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки, пострадавшей при крушении самолета в Актау, она в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:32:00+03:00

2024-12-25T20:32:00+03:00

2024-12-25T20:33:00+03:00

актау

россия

казахстан

мария львова-белова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки, пострадавшей при крушении самолета в Актау, она в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, погибли, по предварительным данным, 38 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 9 россиян находятся в больницах Актау. "Подтвердилось российское гражданство 11-летней девочки и её мамы, госпитализированных утром. Состояние девочки тяжёлое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжёлое. Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991302493.html

актау

россия

казахстан

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актау, россия, казахстан, мария львова-белова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия