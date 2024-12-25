https://ria.ru/20241225/aktau-1991323399.html

Дядя выжившего в авиакатастрофе в Казахстане рассказал подробности

Дядя выжившего в авиакатастрофе в Казахстане рассказал подробности - РИА Новости, 25.12.2024

Дядя выжившего в авиакатастрофе в Казахстане рассказал подробности

Дядя одного из выживших в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау рассказал РИА Новости некоторые детали о крушении, а... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:19:00+03:00

2024-12-25T19:19:00+03:00

2024-12-25T19:19:00+03:00

в мире

актау

казахстан

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. Дядя одного из выживших в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау рассказал РИА Новости некоторые детали о крушении, а также как его племяннику удалось избежать гибели. "Мой племянник Самир Алыев среди выживших, и нам уже удалось услышать его голос. Он отправил голосовое сообщение, где сообщил, что жив, но ранен и что находится в больнице. Он много говорил о тех, кто находились рядом с ним в самолете. По его словам, непосредственно до катастрофы из-за паники многие пассажиры встали со своих мест и хаотично двигались из одной стороны в другую. Самир рассказывает, что он тоже встал и в этот момент одна из стюардесс схватила его за руку и оттащила в хвостовую часть самолета. Благородя этому он остался жив", - рассказал дядя выжившего в результате авиакатастрофы жителя Шамкирского района Самира Алыева. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991302493.html

актау

казахстан

баку

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в мире, актау, казахстан, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный