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Azal приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу
Azal приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу - РИА Новости, 25.12.2024
Azal приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что отменила все рейсы Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования по факту... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:40:00+03:00
2024-12-25T17:40:00+03:00
2024-12-25T17:41:00+03:00
актау
баку
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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БАКУ, 25 дек – РИА Новости. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что отменила все рейсы Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования по факту авиакатастрофы азербайджанского пассажирского самолета близ Актау, сообщает в среду пресс-служба AZAL. "Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования. Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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актау, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Актау, Баку, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Azal приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу
Azal приостановила все авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу и обратно