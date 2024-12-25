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Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана - РИА Новости, 25.12.2024
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15:43 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/aktau-1991273196.html
Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана
Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана - РИА Новости, 25.12.2024
Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана
Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана после авиакатастрофы под Актау, сообщает в среду пресс-служба акимата (мэрии) столицы Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:43:00+03:00
2024-12-25T15:43:00+03:00
в мире
актау
астана
азербайджан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана после авиакатастрофы под Актау, сообщает в среду пресс-служба акимата (мэрии) столицы Казахстана. "В Астане жители несут цветы к зданию посольства Азербайджана в связи с трагедией, произошедшей 25 декабря в Актау, где разбился самолет азербайджанских авиалиний", - говорится в сообщении. В столичном акимате добавили, что в центре крови выстраиваются очереди желающих сдать кровь для выживших при крушении самолёта. "Неравнодушные жители Астаны выстаиваются в очереди в столичном центре крови, чтобы сдать кровь для нуждающихся в ней пациентов, выживших при крушении самолета под Актау. Горожане сопереживают пострадавшим и семьям погибших в результате падения самолёта азербайджанских авиалиний в Актау 25 декабря", - отмечается в сообщении городских властей Астаны. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html
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в мире, актау, астана, азербайджан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Астана, Азербайджан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана

Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана после авиакатастрофы в Актау

© РИА Новости / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкЛюди приносят цветы к посольству Азербайджана в Астане
Люди приносят цветы к посольству Азербайджана в Астане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Санат Имангалиев
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Люди приносят цветы к посольству Азербайджана в Астане
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Жители Астаны несут цветы к посольству Азербайджана после авиакатастрофы под Актау, сообщает в среду пресс-служба акимата (мэрии) столицы Казахстана.
Астане жители несут цветы к зданию посольства Азербайджана в связи с трагедией, произошедшей 25 декабря в Актау, где разбился самолет азербайджанских авиалиний", - говорится в сообщении.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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В столичном акимате добавили, что в центре крови выстраиваются очереди желающих сдать кровь для выживших при крушении самолёта.
"Неравнодушные жители Астаны выстаиваются в очереди в столичном центре крови, чтобы сдать кровь для нуждающихся в ней пациентов, выживших при крушении самолета под Актау. Горожане сопереживают пострадавшим и семьям погибших в результате падения самолёта азербайджанских авиалиний в Актау 25 декабря", - отмечается в сообщении городских властей Астаны.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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В миреАктауАстанаАзербайджанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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