https://ria.ru/20241225/aktau-1991266598.html

Говорить о причинах авиакатастрофы в Актау рано, заявил Алиев

Говорить о причинах авиакатастрофы в Актау рано, заявил Алиев - РИА Новости, 25.12.2024

Говорить о причинах авиакатастрофы в Актау рано, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о причинах авиакатастрофы вблизи Актау пока преждевременно, должно быть проведено полное расследование. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:21:00+03:00

2024-12-25T15:21:00+03:00

2024-12-25T15:32:00+03:00

актау

в мире

азербайджан

баку

ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о причинах авиакатастрофы вблизи Актау пока преждевременно, должно быть проведено полное расследование.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау."По предоставленной мне информации, самолет... из-за плохой погоды изменил направление и начал лететь в сторону аэропорта Актау, при посадке произошла авария. Моменты авиакатастрофы есть в СМИ и социальных сетях. Вот почему каждый может это увидеть. Однако причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить. Дело должно быть полностью расследовано. Уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой, и, естественно, общественность Азербайджана будет регулярно информироваться о результатах работы комиссии и ходе уголовного дела", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991205699.html

актау

азербайджан

баку

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актау, в мире, азербайджан, баку, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный