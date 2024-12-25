https://ria.ru/20241225/aktau-1991263552.html
Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы
Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы - РИА Новости, 25.12.2024
Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госкомиссии по авиакатастрофе вблизи Актау в кратчайшие сроки расследовать причины аварии и доложить ему об этом,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:06:00+03:00
2024-12-25T15:06:00+03:00
2024-12-25T15:06:00+03:00
в мире
актау
казахстан
азербайджан
ильхам алиев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госкомиссии по авиакатастрофе вблизи Актау в кратчайшие сроки расследовать причины аварии и доложить ему об этом, говорится в распоряжении азербайджанского лидера. "Государственной комиссии поручено в кратчайшие сроки расследовать причины аварии и проинформировать президента Азербайджанской Республики; оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших в результате аварии; решать вопросы, связанные с иностранными гражданами, погибшими и пострадавшими в результате несчастного случая; регулярно информировать общественность о деятельности госкомиссии", - говорится в тексте распоряжения. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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в мире, актау, казахстан, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Азербайджан, Ильхам Алиев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы
Алиев поручил госкомиссии расследовать причины авиакатастрофы вблизи Актау