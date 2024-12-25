https://ria.ru/20241225/aktau-1991263552.html

Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы

Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы - РИА Новости, 25.12.2024

Алиев поручил в кратчайшие сроки расследовать причины авиакатастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госкомиссии по авиакатастрофе вблизи Актау в кратчайшие сроки расследовать причины аварии и доложить ему об этом,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:06:00+03:00

2024-12-25T15:06:00+03:00

2024-12-25T15:06:00+03:00

в мире

актау

казахстан

азербайджан

ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госкомиссии по авиакатастрофе вблизи Актау в кратчайшие сроки расследовать причины аварии и доложить ему об этом, говорится в распоряжении азербайджанского лидера. "Государственной комиссии поручено в кратчайшие сроки расследовать причины аварии и проинформировать президента Азербайджанской Республики; оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших в результате аварии; решать вопросы, связанные с иностранными гражданами, погибшими и пострадавшими в результате несчастного случая; регулярно информировать общественность о деятельности госкомиссии", - говорится в тексте распоряжения. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/traur-1991255239.html

актау

казахстан

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в мире, актау, казахстан, азербайджан, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный