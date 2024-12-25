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На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших - РИА Новости, 25.12.2024
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11:57 25.12.2024 (обновлено: 12:00 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991194206.html
На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших
На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших - РИА Новости, 25.12.2024
На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших
На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщает агентство Kazinform. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:57:00+03:00
2024-12-25T12:00:00+03:00
актау
в мире
баку
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщает агентство Kazinform."Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербаджан - Баку - Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
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актау, в мире, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
Актау, В мире, Баку, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших

На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела четырех погибших

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщает агентство Kazinform.
"Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербаджан - Баку - Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
Кадры с места крушения самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау
10:16
 
АктауВ миреБакуГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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