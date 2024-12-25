https://ria.ru/20241225/aktau-1991194206.html

На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших

На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших - РИА Новости, 25.12.2024

На месте крушения самолета близ Актау обнаружили тела погибших

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщает агентство Kazinform. РИА Новости, 25.12.2024

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актау

в мире

баку

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау обнаружены тела четырех погибших, сообщает агентство Kazinform."Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербаджан - Баку - Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html

актау

баку

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