https://ria.ru/20241225/aktau-1991193560.html
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.12.2024
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии
В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:50:00+03:00
2024-12-25T11:50:00+03:00
2024-12-25T11:53:00+03:00
актау
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баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказал представитель оперштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, В мире, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии
Девять из 28 выживших при крушении самолета в Актау в тяжелом состоянии