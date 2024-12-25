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Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.12.2024
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11:50 25.12.2024 (обновлено: 11:53 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991193560.html
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.12.2024
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии
В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:50:00+03:00
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актау
казахстан
в мире
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказал представитель оперштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, В мире, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный
Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии

Девять из 28 выживших при крушении самолета в Актау в тяжелом состоянии

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана.
"Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказал представитель оперштаба.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
Кадры с места крушения самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау
10:16
 
АктауКазахстанВ миреБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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