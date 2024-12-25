https://ria.ru/20241225/aktau-1991193560.html

Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии

Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 25.12.2024

Девять выживших при крушении самолета в Актау находятся в тяжелом состоянии

В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС... РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T11:53:00+03:00

актау

казахстан

в мире

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В результате крушения самолета в Актау 28 человек доставлены в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказал представитель оперштаба.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html

актау

казахстан

баку

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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный