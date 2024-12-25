https://ria.ru/20241225/aktau-1991185283.html

После столкновения с птицами самолет AZAL решил идти на запасной аэродром

После столкновения с птицами самолет AZAL решил идти на запасной аэродром - РИА Новости, 25.12.2024

После столкновения с птицами самолет AZAL решил идти на запасной аэродром

По предварительной информации, после столкновения с птицами самолета AZAL его командир решил решение "идти" на запасной аэродром Актау, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По предварительной информации, после столкновения с птицами самолета AZAL его командир решил решение "идти" на запасной аэродром Актау, сообщила Росавиация. Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана. "Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром - им был выбран Актау", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что "оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана".

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991183567.html

https://ria.ru/20241225/samolet-1991174624.html

актау

казахстан

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актау, казахстан, азербайджан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, в мире