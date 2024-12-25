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Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:57:00+03:00
2024-12-25T10:57:00+03:00
2024-12-25T11:02:00+03:00
актау
казахстан
баку
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане."Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Самолет, о котором идет речь, потерпел крушение утром. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, выжили 25 человек, они доставлены в больницу.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
актау
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актау, казахстан, баку, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, Баку, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших на рейсе Баку — Грозный