https://ria.ru/20241225/aktau-1991171529.html

Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау

Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:57:00+03:00

2024-12-25T10:57:00+03:00

2024-12-25T11:02:00+03:00

актау

казахстан

баку

рамзан кадыров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане."Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Самолет, о котором идет речь, потерпел крушение утром. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, выжили 25 человек, они доставлены в больницу.

https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html

актау

казахстан

баку

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актау, казахстан, баку, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный