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Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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10:57 25.12.2024 (обновлено: 11:02 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991171529.html
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:57:00+03:00
2024-12-25T11:02:00+03:00
актау
казахстан
баку
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане."Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Самолет, о котором идет речь, потерпел крушение утром. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, выжили 25 человек, они доставлены в больницу.
https://ria.ru/20241225/samolet-1991158167.html
актау
казахстан
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актау, казахстан, баку, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, Баку, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при крушении в Актау

Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших на рейсе Баку — Грозный

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане.
"Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Самолет, о котором идет речь, потерпел крушение утром. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение лайнера со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, выжили 25 человек, они доставлены в больницу.
Кадры с места крушения самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Названа предварительная причина крушения самолета в Актау
10:16
 
АктауКазахстанБакуРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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