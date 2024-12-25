https://ria.ru/20241225/aeroflot-1991217744.html
"Аэрофлот" поможет AZAL в перевозке пассажиров рейса Баку-Грозный
"Аэрофлот" поможет AZAL в перевозке пассажиров рейса Баку-Грозный - РИА Новости, 25.12.2024
"Аэрофлот" поможет AZAL в перевозке пассажиров рейса Баку-Грозный
Авиакомпания "Аэрофлот" поможет коллегам из Azerbaijan Airlines (AZAL) в перевозке родственников погибших и пострадавших пассажиров рейса Баку - Грозный,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:00:00+03:00
2024-12-25T13:00:00+03:00
2024-12-25T13:02:00+03:00
актау
баку
грозный
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" поможет коллегам из Azerbaijan Airlines (AZAL) в перевозке родственников погибших и пострадавших пассажиров рейса Баку - Грозный, сообщает пресс-служба российского перевозчика. "Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие авиакомпании AZAL в вопросах перевозки родственников погибших и пострадавших пассажиров рейса. Скорбим вместе с родными и близкими безвременно ушедших пассажиров и членов экипажа, направляем слова поддержки пострадавшим", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве России в Астане, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991205699.html
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актау, баку, грозный, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, Баку, Грозный, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
"Аэрофлот" поможет AZAL в перевозке пассажиров рейса Баку-Грозный
Аэрофлот поможет AZAL перевезти родственников пассажиров рейса Баку-Грозный