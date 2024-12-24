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В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка
В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка - РИА Новости, 24.12.2024
В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка
Неизвестный запустил салют в отделении банка в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:00:00+03:00
2024-12-24T23:00:00+03:00
2024-12-24T23:15:00+03:00
происшествия
волгоград
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 24 дек - РИА Новости. Неизвестный запустил салют в отделении банка в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. "Подразделения специализированной пожарно-спасательной части реагировали на вызов по сработке сигнализации. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что неизвестный запустил, предположительно, залповый салют, без последующего возгорания", - ответили в МЧС на вопрос о ЧП в отделении банка в Тракторозаводском районе города. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.По информации регионального главка МВД, полиция начала проверку после происшествия в отделении банка, ведётся розыск злоумышленника.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка
В Волгограде неизвестный мужчина запустил залповый салют в отделении банка