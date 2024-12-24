https://ria.ru/20241224/volgograd-1991112940.html

В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка

В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка - РИА Новости, 24.12.2024

В Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка

Неизвестный запустил салют в отделении банка в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:00:00+03:00

2024-12-24T23:00:00+03:00

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происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 24 дек - РИА Новости. Неизвестный запустил салют в отделении банка в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. "Подразделения специализированной пожарно-спасательной части реагировали на вызов по сработке сигнализации. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что неизвестный запустил, предположительно, залповый салют, без последующего возгорания", - ответили в МЧС на вопрос о ЧП в отделении банка в Тракторозаводском районе города. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.По информации регионального главка МВД, полиция начала проверку после происшествия в отделении банка, ведётся розыск злоумышленника.

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)