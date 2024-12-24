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Пушков объяснил упадок западной цивилизации - РИА Новости, 24.12.2024
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07:19 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/upadok-1990930063.html
Пушков объяснил упадок западной цивилизации
Пушков объяснил упадок западной цивилизации - РИА Новости, 24.12.2024
Пушков объяснил упадок западной цивилизации
Упадок западной цивилизации вызван целым рядом факторов, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:19:00+03:00
2024-12-24T07:19:00+03:00
в мире
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сша
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алексей пушков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Упадок западной цивилизации вызван целым рядом факторов, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, истинные причины упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политика "открытых границ" и геополитический фанатизм либеральных элит."Анекдотическим примером служит главная страна "свободного мира" — США. Там, как выяснилось, престарелый Джо Байден вообще не имел права занимать президентский пост почти после начала своего прихода в Белый дом из-за прогрессирующей деменции, а его "сменщица" Камала Харрис также с самого начала была интеллектуально неспособна ни быть вице-президентом, ни кандидатом в президенты", — написал Пушков.Парламентарий также отметил, что культура толерантности и мультикультурализма, пропагандируемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств, а приход к власти в США Дональда Трампа — прямое доказательство провальной миграционной политики."Нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, задумали не что иное, как уничтожение собственных наций под прикрытием толерантности и мультикультурализма. Такую политику продолжают проводить в Британии, Франции и Германии, что и ведет к беспрецедентному росту антисистемных движений в этих странах", — объяснил Пушков.Стремление к гегемонии, как полагает сенатор, побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, в том числе и на Украине, что привело только к увеличению фискального долга США и стран ЕС.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира.
https://ria.ru/20241209/vyvod-1988073738.html
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в мире, япония, сша, италия, алексей пушков, джо байден, камала харрис, совет федерации рф, евросоюз, g7
В мире, Япония, США, Италия, Алексей Пушков, Джо Байден, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Евросоюз, G7
Пушков объяснил упадок западной цивилизации

Пушков перечислил причины упадка западной цивилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Упадок западной цивилизации вызван целым рядом факторов, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, истинные причины упадка кроются в серьезной деградации правящего класса, политика "открытых границ" и геополитический фанатизм либеральных элит.
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"Анекдотическим примером служит главная страна "свободного мира" — США. Там, как выяснилось, престарелый Джо Байден вообще не имел права занимать президентский пост почти после начала своего прихода в Белый дом из-за прогрессирующей деменции, а его "сменщица" Камала Харрис также с самого начала была интеллектуально неспособна ни быть вице-президентом, ни кандидатом в президенты", — написал Пушков.
Парламентарий также отметил, что культура толерантности и мультикультурализма, пропагандируемая странами G7, на самом деле ведет к уничтожению коренных наций этих государств, а приход к власти в США Дональда Трампа — прямое доказательство провальной миграционной политики.
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"Нынешние руководители стран G7, за исключением Японии и Италии, задумали не что иное, как уничтожение собственных наций под прикрытием толерантности и мультикультурализма. Такую политику продолжают проводить в Британии, Франции и Германии, что и ведет к беспрецедентному росту антисистемных движений в этих странах", — объяснил Пушков.
Стремление к гегемонии, как полагает сенатор, побудило западные элиты к началу войн и госпереворотов, в том числе и на Украине, что привело только к увеличению фискального долга США и стран ЕС.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, и что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира.
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В миреЯпонияСШАИталияАлексей ПушковДжо БайденКамала ХаррисСовет Федерации РФЕвросоюзG7
 
 
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