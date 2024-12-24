Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 24.12.2024 (обновлено: 18:21 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ukraina-1991056501.html
На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов
На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов - РИА Новости, 24.12.2024
На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов
Киев получил первый транш кредита, гасить который планируется за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:31:00+03:00
2024-12-24T18:21:00+03:00
украина
киев
сша
экономика
россия
денис шмыгаль
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Киев получил первый транш кредита, гасить который планируется за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале.&quot;Украине от США поступил один миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7&quot;, — говорится в публикации.Страны G7 согласовали для Киева кредит почти на 50 миллиардов долларов. Его планируется полностью перечислить до конца 2027 года.В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал меморандум на первую часть кредита в 18,1 миллиарда евро.Основное тело и проценты будут погашать средствами из доходов от замороженных активов России.Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 миллиардов евро макрофинансовой помощи, а также 18 миллиардов кредитных средств.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили российских активов примерно на 300 миллиардов евро. Москва называет это воровством.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у российской стороны также есть возможность не возвращать деньги, которые здесь держали западные страны.
https://ria.ru/20241204/putin-1987368768.html
https://ria.ru/20241220/london-1990531460.html
https://ria.ru/20241221/sholts-1990559883.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, экономика, россия, денис шмыгаль, евросоюз, g7, euroclear, сергей лавров
Украина, Киев, США, Экономика, Россия, Денис Шмыгаль, Евросоюз, G7, Euroclear, Сергей Лавров
На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов

Премьер Украины заявил, что Киев получил миллиард долларов от российских активов

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Киев получил первый транш кредита, гасить который планируется за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«

"Украине от США поступил один миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Вложения в валюту других стран оказались ненадежны, заявил Путин
4 декабря, 16:41
Страны G7 согласовали для Киева кредит почти на 50 миллиардов долларов. Его планируется полностью перечислить до конца 2027 года.
В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал меморандум на первую часть кредита в 18,1 миллиарда евро.
Основное тело и проценты будут погашать средствами из доходов от замороженных активов России.
Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 миллиардов евро макрофинансовой помощи, а также 18 миллиардов кредитных средств.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом
20 декабря, 20:33
Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили российских активов примерно на 300 миллиардов евро. Москва называет это воровством.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у российской стороны также есть возможность не возвращать деньги, которые здесь держали западные страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
FT: Шольц резко ответил Дуде на предложение по активам России
21 декабря, 06:38
 
УкраинаКиевСШАЭкономикаРоссияДенис ШмыгальЕвросоюзG7EuroclearСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала