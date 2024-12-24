https://ria.ru/20241224/ukraina-1991056501.html

На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов

На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов - РИА Новости, 24.12.2024

На Украине заявили о получении миллиарда долларов от российских активов

Киев получил первый транш кредита, гасить который планируется за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:31:00+03:00

2024-12-24T17:31:00+03:00

2024-12-24T18:21:00+03:00

украина

киев

сша

экономика

россия

денис шмыгаль

евросоюз

g7

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Киев получил первый транш кредита, гасить который планируется за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале."Украине от США поступил один миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", — говорится в публикации.Страны G7 согласовали для Киева кредит почти на 50 миллиардов долларов. Его планируется полностью перечислить до конца 2027 года.В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал меморандум на первую часть кредита в 18,1 миллиарда евро.Основное тело и проценты будут погашать средствами из доходов от замороженных активов России.Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС в 2025 году переведет Киеву 13 миллиардов евро макрофинансовой помощи, а также 18 миллиардов кредитных средств.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили российских активов примерно на 300 миллиардов евро. Москва называет это воровством.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у российской стороны также есть возможность не возвращать деньги, которые здесь держали западные страны.

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https://ria.ru/20241221/sholts-1990559883.html

украина

киев

сша

россия

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украина, киев, сша, экономика, россия, денис шмыгаль, евросоюз, g7, euroclear, сергей лавров