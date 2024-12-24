https://ria.ru/20241224/trikolor-1990999339.html

Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос

Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос - РИА Новости, 24.12.2024

Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос

Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает... РИА Новости, 24.12.2024

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триколор тв

сергей корсаков

клим шипенко

наука

технологии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает оператор спутникового ТВ. Акция запуска в безвоздушное пространство наушников под собственным брендом открыла юбилейный год компании ― в 2025 году "Триколор" отметит 20-летие.Как отмечается в сообщении, "космическая эра для "Триколор" началась гораздо раньше, а теперь компания демонстрирует новый уровень надежности своих услуг и продуктов". Именно космос послужил вдохновением для новой креативной бизнес-коммуникации компании."Запуск наушников на орбиту Земли является своеобразным технологическим манифестом, символом обновления. Этим проектом мы открываем большую кампанию, приуроченную к 20-летию "Триколор". Наш бизнес неразрывно связан с космосом: мы доставляем космические технологии на Землю, чтобы сделать жизнь клиентов интересной и комфортной. Сейчас наши наушники летают с первой космической скоростью, а значит, нам удалось покорить новую вершину. И на этом их миссия не заканчивается", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "Триколора" Алексея Никитина.Летом 2024 года бренд-амбассадором "Триколор" стал летчик-космонавт Сергей Корсаков, который принял участие в съемках серии роликов о продуктах и услугах оператора. Он также стал героем зимней промокампании о новых приставках, телевизорах и подписке "Максимум" в ряде СМИ.Космонавт рассказал изданиям, как отмечают Новый год на МКС: крепят елку вверх тормашками, готовят тортики из накопленного печенья и играют на губной гармошке.Производством видео для новогодней рекламной кампании "Триколор" руководил Клим Шипенко, режиссер революционного фильма "Вызов", который сам побывал на орбите.В линейку пользовательской электроники "Триколор" входят телевизоры, проекторы, системы видеонаблюдения, умный дом, комплекты спутникового оборудования и другие продукты. Ассортимент продуктового портфеля постоянно расширяется.Данные продавца: Продавец: ООО "Спутник Трейд", ОГРН 1107847312242, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: F7NfYUJCUneP5VKFLqLG

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Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает оператор спутникового ТВ. 2024-12-24T18:01 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

триколор тв, сергей корсаков, клим шипенко, видео, технологии