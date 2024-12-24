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Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос - РИА Новости, 24.12.2024
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Наука
 
18:01 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/trikolor-1990999339.html
Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос
Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос - РИА Новости, 24.12.2024
Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос
Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает... РИА Новости, 24.12.2024
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2024-12-24T18:01:00+03:00
триколор тв
сергей корсаков
клим шипенко
наука
технологии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает оператор спутникового ТВ. Акция запуска в безвоздушное пространство наушников под собственным брендом открыла юбилейный год компании ― в 2025 году "Триколор" отметит 20-летие.Как отмечается в сообщении, "космическая эра для "Триколор" началась гораздо раньше, а теперь компания демонстрирует новый уровень надежности своих услуг и продуктов". Именно космос послужил вдохновением для новой креативной бизнес-коммуникации компании."Запуск наушников на орбиту Земли является своеобразным технологическим манифестом, символом обновления. Этим проектом мы открываем большую кампанию, приуроченную к 20-летию "Триколор". Наш бизнес неразрывно связан с космосом: мы доставляем космические технологии на Землю, чтобы сделать жизнь клиентов интересной и комфортной. Сейчас наши наушники летают с первой космической скоростью, а значит, нам удалось покорить новую вершину. И на этом их миссия не заканчивается", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "Триколора" Алексея Никитина.Летом 2024 года бренд-амбассадором "Триколор" стал летчик-космонавт Сергей Корсаков, который принял участие в съемках серии роликов о продуктах и услугах оператора. Он также стал героем зимней промокампании о новых приставках, телевизорах и подписке "Максимум" в ряде СМИ.Космонавт рассказал изданиям, как отмечают Новый год на МКС: крепят елку вверх тормашками, готовят тортики из накопленного печенья и играют на губной гармошке.Производством видео для новогодней рекламной кампании "Триколор" руководил Клим Шипенко, режиссер революционного фильма "Вызов", который сам побывал на орбите.В линейку пользовательской электроники "Триколор" входят телевизоры, проекторы, системы видеонаблюдения, умный дом, комплекты спутникового оборудования и другие продукты. Ассортимент продуктового портфеля постоянно расширяется.Данные продавца: Продавец: ООО "Спутник Трейд", ОГРН 1107847312242, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: F7NfYUJCUneP5VKFLqLG
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос
Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает оператор спутникового ТВ.
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5
4.7
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триколор тв, сергей корсаков, клим шипенко, видео, технологии
Триколор ТВ, Сергей Корсаков, Клим Шипенко, Наука, Технологии
Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает оператор спутникового ТВ.
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Сто дней на орбите: электроника "Триколор" полетела в космос

© Предоставлено пресс-службой "Триколор"Наушники бренда "Триколор"
Наушники бренда Триколор - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Предоставлено пресс-службой "Триколор"
Наушники бренда "Триколор"
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Наушники под брендом "Триколор", запущенные на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26", вот уже в течение 100 дней работают на орбите, сообщает оператор спутникового ТВ.
Акция запуска в безвоздушное пространство наушников под собственным брендом открыла юбилейный год компании ― в 2025 году "Триколор" отметит 20-летие.
Как отмечается в сообщении, "космическая эра для "Триколор" началась гораздо раньше, а теперь компания демонстрирует новый уровень надежности своих услуг и продуктов". Именно космос послужил вдохновением для новой креативной бизнес-коммуникации компании.
"Запуск наушников на орбиту Земли является своеобразным технологическим манифестом, символом обновления. Этим проектом мы открываем большую кампанию, приуроченную к 20-летию "Триколор". Наш бизнес неразрывно связан с космосом: мы доставляем космические технологии на Землю, чтобы сделать жизнь клиентов интересной и комфортной. Сейчас наши наушники летают с первой космической скоростью, а значит, нам удалось покорить новую вершину. И на этом их миссия не заканчивается", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу "Триколора" Алексея Никитина.
Летом 2024 года бренд-амбассадором "Триколор" стал летчик-космонавт Сергей Корсаков, который принял участие в съемках серии роликов о продуктах и услугах оператора. Он также стал героем зимней промокампании о новых приставках, телевизорах и подписке "Максимум" в ряде СМИ.
Космонавт рассказал изданиям, как отмечают Новый год на МКС: крепят елку вверх тормашками, готовят тортики из накопленного печенья и играют на губной гармошке.
Производством видео для новогодней рекламной кампании "Триколор" руководил Клим Шипенко, режиссер революционного фильма "Вызов", который сам побывал на орбите.
В линейку пользовательской электроники "Триколор" входят телевизоры, проекторы, системы видеонаблюдения, умный дом, комплекты спутникового оборудования и другие продукты. Ассортимент продуктового портфеля постоянно расширяется.
Данные продавца: Продавец: ООО "Спутник Трейд", ОГРН 1107847312242, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А.
Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: F7NfYUJCUneP5VKFLqLG
 
НаукаТриколор ТВСергей КорсаковКлим ШипенкоТехнологии
 
 
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