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В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль - РИА Новости, 24.12.2024
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17:53 24.12.2024 (обновлено: 18:37 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/sudno-1991062779.html
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль - РИА Новости, 24.12.2024
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль
В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль, сообщила РИА Новости Морская спасательная служба Испании. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:53:00+03:00
2024-12-24T18:37:00+03:00
в мире
россия
средиземное море
испания
крушение судна "урса майор"
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МАДРИД, 24 дек — РИА Новости. В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль, сообщила РИА Новости Морская спасательная служба Испании."Вчера был получен сигнал тревоги от российского грузового судна "Урса Майор", находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Связавшись с судном, находящимся поблизости, оно сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде. &lt;…&gt; Позже в район прибыло российское военное судно, которое взяло на себя спасательные операции после передачи ответственности испанскими властями", — заявили в пресс-службе ведомства. Подразделения испанской спасательной службы остаются в районе инцидента. Они заняты устранением опасных для судоходства объектов, а также следят за возможным появлением загрязнений. Как уточняется, они не проводят спасательной операцией. В пресс-службе добавили, что груз судна состоял из пустых контейнеров в трюме и двух кранов на палубе. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести. Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.
https://ria.ru/20241224/stambul-1990916361.html
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в мире, россия, средиземное море, испания, крушение судна "урса майор"
В мире, Россия, Средиземное море, Испания, Крушение судна "Урса Майор"
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль

В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл военный корабль из России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ России
Большой противолодочный корабль ВМФ России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Большой противолодочный корабль ВМФ России. Архивное фото
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МАДРИД, 24 дек — РИА Новости. В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль, сообщила РИА Новости Морская спасательная служба Испании.
"Вчера был получен сигнал тревоги от российского грузового судна "Урса Майор", находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Связавшись с судном, находящимся поблизости, оно сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде. <…> Позже в район прибыло российское военное судно, которое взяло на себя спасательные операции после передачи ответственности испанскими властями", — заявили в пресс-службе ведомства.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом
Вчера, 00:55
Подразделения испанской спасательной службы остаются в районе инцидента. Они заняты устранением опасных для судоходства объектов, а также следят за возможным появлением загрязнений. Как уточняется, они не проводят спасательной операцией.
В пресс-службе добавили, что груз судна состоял из пустых контейнеров в трюме и двух кранов на палубе.
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести.
Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.
© ИнфографикаКрушение "Большой Медведицы"
Крушение Большой Медведицы
© Инфографика
Крушение "Большой Медведицы"
 
В миреРоссияСредиземное мореИспанияКрушение судна "Урса Майор"
 
 
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