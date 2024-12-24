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В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль - РИА Новости, 24.12.2024
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль
В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль, сообщила РИА Новости Морская спасательная служба Испании. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:53:00+03:00
2024-12-24T17:53:00+03:00
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МАДРИД, 24 дек — РИА Новости. В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль, сообщила РИА Новости Морская спасательная служба Испании."Вчера был получен сигнал тревоги от российского грузового судна "Урса Майор", находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Связавшись с судном, находящимся поблизости, оно сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде. <…> Позже в район прибыло российское военное судно, которое взяло на себя спасательные операции после передачи ответственности испанскими властями", — заявили в пресс-службе ведомства. Подразделения испанской спасательной службы остаются в районе инцидента. Они заняты устранением опасных для судоходства объектов, а также следят за возможным появлением загрязнений. Как уточняется, они не проводят спасательной операцией. В пресс-службе добавили, что груз судна состоял из пустых контейнеров в трюме и двух кранов на палубе. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести. Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялся в порт Владивостока, куда должен был прибыть 22 января.
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в мире, россия, средиземное море, испания, крушение судна "урса майор"
В мире, Россия, Средиземное море, Испания, Крушение судна "Урса Майор"
В зону крушения судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль
В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл военный корабль из России
МАДРИД, 24 дек — РИА Новости. В зону крушения грузового судна "Урса Майор" прибыл российский военный корабль, сообщила РИА Новости Морская спасательная служба Испании.
"Вчера был получен сигнал тревоги от российского грузового судна "Урса Майор", находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии. Связавшись с судном, находящимся поблизости, оно сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде. <…> Позже в район прибыло российское военное судно, которое взяло на себя спасательные операции после передачи ответственности испанскими властями", — заявили в пресс-службе ведомства.
Подразделения испанской спасательной службы остаются в районе инцидента. Они заняты устранением опасных для судоходства объектов, а также следят за возможным появлением загрязнений. Как уточняется, они не проводят спасательной операцией.
В пресс-службе добавили, что груз судна состоял из пустых контейнеров в трюме и двух кранов на палубе.
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море
после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое пропали без вести.
Издание Español сообщило, что судно потерпело крушение в международных водах между Испанией
и Алжиром
. Сухогруз под российским флагом вышел из Санкт-Петербурга
12 дней назад и направлялся в порт Владивостока
, куда должен был прибыть 22 января.