https://ria.ru/20241224/sudno-1990977964.html

В Испании подтвердили спасение 14 моряков с затонувшего судна

В Испании подтвердили спасение 14 моряков с затонувшего судна - РИА Новости, 24.12.2024

В Испании подтвердили спасение 14 моряков с затонувшего судна

Посольство России в Мадриде подтвердило РИА Новости, что 14 моряков с затонувшего российского грузового судна "Урса Майор" были спасены и доставлены в город... РИА Новости, 24.12.2024

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МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Посольство России в Мадриде подтвердило РИА Новости, что 14 моряков с затонувшего российского грузового судна "Урса Майор" были спасены и доставлены в город Картахена автономного сообщества Мурсия, двое пропали без вести."По имеющейся на настоящий момент информации, минувшей ночью корабль затонул. 14 моряков спасены Береговой охраной Испании и доставлены в порт города Картахена. Двое пропали без вести. Продолжаем держать ситуацию на контроле. Готовы оказать всяческое содействие членам экипажа в случае необходимости", - сказали в посольстве.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание Verdad со ссылкой на капитана судна, на нем в момент крушения перевозились пустые контейнеры.Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.

https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html

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