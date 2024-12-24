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Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз - РИА Новости, 24.12.2024
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10:16 24.12.2024 (обновлено: 10:31 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/sudno-1990946036.html
Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз
Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз - РИА Новости, 24.12.2024
Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз
Моряки затонувшего российского судна Ursa Major пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:16:00+03:00
2024-12-24T10:31:00+03:00
происшествия
средиземное море
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Моряки затонувшего российского судна Ursa Major пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе."Судно действительно затонуло после взрыва в машинном отделении. Два члена экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены испанскими спасателями. К нам за помощью пока никто не обращался", — ответили в союзе на вопрос о крушении российского судна Ursa Major.Ранее испанское издание Español сообщило, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести.Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января. Последние данные с судна были получены сервисом 19 часов 23 минуты назад.
https://ria.ru/20241215/sudno-1989304882.html
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происшествия, средиземное море
Происшествия, Средиземное море
Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз

Моряки с затонувшего российского судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз

© Фото : J.M. Rodríguez / AGMЧлены экипажа судна Ursa Major
Члены экипажа судна Ursa Major - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : J.M. Rodríguez / AGM
Члены экипажа судна Ursa Major. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Моряки затонувшего российского судна Ursa Major пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе.
"Судно действительно затонуло после взрыва в машинном отделении. Два члена экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены испанскими спасателями. К нам за помощью пока никто не обращался", — ответили в союзе на вопрос о крушении российского судна Ursa Major.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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15 декабря, 14:11
Ранее испанское издание Español сообщило, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести.
Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января. Последние данные с судна были получены сервисом 19 часов 23 минуты назад.
Скорая помощь в Тунисе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Тунисе перевернулось судно с 130 людьми на борту
12 декабря, 00:21
 
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