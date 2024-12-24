https://ria.ru/20241224/sudno-1990946036.html

Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз

Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз - РИА Новости, 24.12.2024

Моряки с затонувшего судна Ursa Major пока не обращались в профсоюз

Моряки затонувшего российского судна Ursa Major пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:16:00+03:00

2024-12-24T10:16:00+03:00

2024-12-24T10:31:00+03:00

происшествия

средиземное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990935390_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4efba4625702a25543ecdaf884dcd217.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Моряки затонувшего российского судна Ursa Major пока не обращались за помощью в Российский профсоюз моряков, сообщили РИА Новости в профсоюзе."Судно действительно затонуло после взрыва в машинном отделении. Два члена экипажа пропали без вести, остальные 14 спасены испанскими спасателями. К нам за помощью пока никто не обращался", — ответили в союзе на вопрос о крушении российского судна Ursa Major.Ранее испанское издание Español сообщило, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести.Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января. Последние данные с судна были получены сервисом 19 часов 23 минуты назад.

https://ria.ru/20241215/sudno-1989304882.html

https://ria.ru/20241212/tunis-1988713164.html

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, средиземное море