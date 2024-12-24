https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:12:00+03:00
2024-12-24T10:12:00+03:00
2024-12-24T10:58:00+03:00
в мире
испания
алжир (провинция)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990935390_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4efba4625702a25543ecdaf884dcd217.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. "Согласно источникам... судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить в связи с опасностью для судоходства", - говорится в сообщении издания. Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
испания
алжир (провинция)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990935390_41:0:1161:840_1920x0_80_0_0_df51bbecb0b1e6461686253b1e83ea07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, алжир (провинция), санкт-петербург
В мире, Испания, Алжир (провинция), Санкт-Петербург
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
Verdad: район крушения российского судна Ursa Major был отмечен как опасная зона