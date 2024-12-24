https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html

СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства

СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства

Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:12:00+03:00

2024-12-24T10:12:00+03:00

2024-12-24T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. "Согласно источникам... судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить в связи с опасностью для судоходства", - говорится в сообщении издания. Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году.

https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html

испания

алжир (провинция)

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в мире, испания, алжир (провинция), санкт-петербург