Рейтинг@Mail.ru
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 24.12.2024 (обновлено: 10:58 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:12:00+03:00
2024-12-24T10:58:00+03:00
в мире
испания
алжир (провинция)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990935390_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4efba4625702a25543ecdaf884dcd217.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. "Согласно источникам... судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить в связи с опасностью для судоходства", - говорится в сообщении издания. Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
испания
алжир (провинция)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990935390_41:0:1161:840_1920x0_80_0_0_df51bbecb0b1e6461686253b1e83ea07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, алжир (провинция), санкт-петербург
В мире, Испания, Алжир (провинция), Санкт-Петербург
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства

Verdad: район крушения российского судна Ursa Major был отмечен как опасная зона

© Фото : J.M. Rodríguez / AGMЧлены экипажа судна Ursa Major в Картахене, Испания
Члены экипажа судна Ursa Major в Картахене, Испания - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : J.M. Rodríguez / AGM
Члены экипажа судна Ursa Major в Картахене, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Район, где потерпело крушение российское судно Ursa Major, после происшествия был отмечен, как опасная зона для судоходства, пишет испанская газета Verdad со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.
"Согласно источникам... судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить в связи с опасностью для судоходства", - говорится в сообщении издания.
Ursa Major - грузовое судно, построенное в 2009 году.
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
У Фолклендских островов затонуло судно, на борту которого были россияне
24 июля, 03:15
 
В миреИспанияАлжир (провинция)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала