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Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги - РИА Новости, 24.12.2024
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02:54 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/sud-1990920067.html
Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги
Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги - РИА Новости, 24.12.2024
Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги
Обвиняемые в массовом отравлении клиентов лобио из "Локалкитчен" просят суд разрешить им посетить налоговую или выйти в интернет, чтобы заплатить налоги,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T02:54:00+03:00
2024-12-24T02:54:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
анна попова
федеральная налоговая служба (фнс россии)
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обвиняемые в массовом отравлении клиентов лобио из "Локалкитчен" просят суд разрешить им посетить налоговую или выйти в интернет, чтобы заплатить налоги, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать квартиры, выходить в интернет и пользоваться другими средствами связи. "Защита просит изменить запреты и разрешить посещение налогового органа в целях оплаты налогов; разрешить посещение или вызов нотариуса на дом для оформления доверенности на совершение налоговых платежей, в том числе связанных с трудовой деятельностью; посещение налоговых инспекций и использование онлайн-сервисов ФНС России в целях уплаты налогов; разрешить доступ к сети "Интернет" для использования ЭЦП в рабочих целях", - сказано в документах. Помимо этого, обвиняемые просят разрешить им ходить к врачам, на почту, в банк, посещение литургии, церковных таинств и праздничных церковных служб в храме. Басманный суд Москвы отклонил просьбы стороны защиты, но адвокаты подали жалобу в Мосгорсуд. Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
https://ria.ru/20241203/dikhlofos-1987017722.html
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россия, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная налоговая служба (фнс россии), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги

Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им посетить налоговую

© Следственный комитет РоссииЗадержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
Задержанный генеральный директор Кухни на районе Антон Лозин - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Следственный комитет России
Задержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обвиняемые в массовом отравлении клиентов лобио из "Локалкитчен" просят суд разрешить им посетить налоговую или выйти в интернет, чтобы заплатить налоги, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать квартиры, выходить в интернет и пользоваться другими средствами связи.
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"Защита просит изменить запреты и разрешить посещение налогового органа в целях оплаты налогов; разрешить посещение или вызов нотариуса на дом для оформления доверенности на совершение налоговых платежей, в том числе связанных с трудовой деятельностью; посещение налоговых инспекций и использование онлайн-сервисов ФНС России в целях уплаты налогов; разрешить доступ к сети "Интернет" для использования ЭЦП в рабочих целях", - сказано в документах.
Помимо этого, обвиняемые просят разрешить им ходить к врачам, на почту, в банк, посещение литургии, церковных таинств и праздничных церковных служб в храме.
Басманный суд Москвы отклонил просьбы стороны защиты, но адвокаты подали жалобу в Мосгорсуд.
Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
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