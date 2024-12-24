Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги
Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им посетить налоговую
© Следственный комитет РоссииЗадержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
© Следственный комитет России
Задержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обвиняемые в массовом отравлении клиентов лобио из "Локалкитчен" просят суд разрешить им посетить налоговую или выйти в интернет, чтобы заплатить налоги, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать квартиры, выходить в интернет и пользоваться другими средствами связи.
"Защита просит изменить запреты и разрешить посещение налогового органа в целях оплаты налогов; разрешить посещение или вызов нотариуса на дом для оформления доверенности на совершение налоговых платежей, в том числе связанных с трудовой деятельностью; посещение налоговых инспекций и использование онлайн-сервисов ФНС России в целях уплаты налогов; разрешить доступ к сети "Интернет" для использования ЭЦП в рабочих целях", - сказано в документах.
Помимо этого, обвиняемые просят разрешить им ходить к врачам, на почту, в банк, посещение литургии, церковных таинств и праздничных церковных служб в храме.
Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
Суд в Москве рассмотрит иск к "Самокату" после вспышки ботулизма
1 ноября, 19:59