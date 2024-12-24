https://ria.ru/20241224/sud-1990920067.html

Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги

Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги - РИА Новости, 24.12.2024

Обвиняемые в массовом отравлении попросили разрешить им заплатить налоги

Обвиняемые в массовом отравлении клиентов лобио из "Локалкитчен" просят суд разрешить им посетить налоговую или выйти в интернет, чтобы заплатить налоги,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:54:00+03:00

2024-12-24T02:54:00+03:00

2024-12-24T02:54:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

анна попова

федеральная налоговая служба (фнс россии)

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обвиняемые в массовом отравлении клиентов лобио из "Локалкитчен" просят суд разрешить им посетить налоговую или выйти в интернет, чтобы заплатить налоги, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать квартиры, выходить в интернет и пользоваться другими средствами связи. "Защита просит изменить запреты и разрешить посещение налогового органа в целях оплаты налогов; разрешить посещение или вызов нотариуса на дом для оформления доверенности на совершение налоговых платежей, в том числе связанных с трудовой деятельностью; посещение налоговых инспекций и использование онлайн-сервисов ФНС России в целях уплаты налогов; разрешить доступ к сети "Интернет" для использования ЭЦП в рабочих целях", - сказано в документах. Помимо этого, обвиняемые просят разрешить им ходить к врачам, на почту, в банк, посещение литургии, церковных таинств и праздничных церковных служб в храме. Басманный суд Москвы отклонил просьбы стороны защиты, но адвокаты подали жалобу в Мосгорсуд. Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.

https://ria.ru/20241203/dikhlofos-1987017722.html

https://ria.ru/20241101/samokat-1981427981.html

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россия, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная налоговая служба (фнс россии), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)