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Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана
Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана - РИА Новости, 24.12.2024
Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана
Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:45:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. "Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз", - сказал Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, комментируя гуманитарное сотрудничество Москвы и Душанбе.
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таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Москва, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана
Путин заявил о готовности увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана