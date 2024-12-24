https://ria.ru/20241224/studenty-1991103880.html

Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана

Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана - РИА Новости, 24.12.2024

Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана

Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:45:00+03:00

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таджикистан

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владимир путин

эмомали рахмон

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. "Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз", - сказал Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, комментируя гуманитарное сотрудничество Москвы и Душанбе.

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таджикистан, россия, москва, владимир путин, эмомали рахмон