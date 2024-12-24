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Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы
Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы - РИА Новости, 24.12.2024
Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы
Иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка, соответствующий приказ... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:18:00+03:00
2024-12-24T09:18:00+03:00
2024-12-24T09:36:00+03:00
россия
валерий фальков
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, со следующего года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка, соответствующий приказ уже подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы", — сказал зампред правительства.Он отметил, что эта работа ведется планомерно, так как ранее президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранных граждан. По данным Минобрнауки, сейчас в вузах страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов.Кроме того, тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране также с 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20241215/vuzy-1989290187.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Чернышенко: "Иностранных студентов обяжут проходить тестирование по русскому языку"
Иностранных студентов обяжут проходить тестирование по русскому языку для поступления в российские вузы, заявил РИА Новости Чернышенко
2024-12-24T09:18
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество
Россия, Валерий Фальков, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество
Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы
Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы