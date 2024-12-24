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США нанесут стратегическое поражение Европе, заявила Матвиенко

США нанесут стратегическое поражение Европе, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.12.2024

США нанесут стратегическое поражение Европе, заявила Матвиенко

США разминаются на РФ в попытках нанесения стратегическое поражение, следующей в этих попытках будет Европа, она не нужна США как конкурент, считает спикер... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:34:00+03:00

2024-12-24T14:34:00+03:00

2024-12-24T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США разминаются на РФ в попытках нанесения стратегическое поражение, следующей в этих попытках будет Европа, она не нужна США как конкурент, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Если вы помните, 2014 год, когда только-только ввели жесткие санкции против России, против Крыма, Севастополя, я тогда сказала, что следующей будет Европа. На нас они сейчас разминаются, а следующей в попытках нанесения стратегического поражения будет Европа, потому что Соединённым Штатам Америки сильная Европа не нужна как конкурент. Им нужна Европа, подчиненная в политическом, военном и в экономическом плане", - сказала Матвиенко журналистам.

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европа, сша, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире