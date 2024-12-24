https://ria.ru/20241224/ssha-1990960793.html

Минобороны рассказало об исследованиях США в Гвинее, Замбии, ЮАР и Нигерии

Минобороны рассказало об исследованиях США в Гвинее, Замбии, ЮАР и Нигерии - РИА Новости, 24.12.2024

Минобороны рассказало об исследованиях США в Гвинее, Замбии, ЮАР и Нигерии

США изучают в Гвинее лихорадку Ласса, в Нигерии - ВИЧ, в Замбии - возбудителей особо опасных инфекций, в ЮАР - оспу обезьян, заявил заместитель начальника войск РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:15:00+03:00

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2024-12-24T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США изучают в Гвинее лихорадку Ласса, в Нигерии - ВИЧ, в Замбии - возбудителей особо опасных инфекций, в ЮАР - оспу обезьян, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "США направили на поддержку системы здравоохранения Гвинеи порядка 40 миллионов долларов. Одновременно американская администрация инициировала в республике проект по изучению лихорадки Ласса – тяжелого инфекционного заболевания, в отношении которого не существует средств профилактики и лечения. Особое внимание к данному государству обусловлено стремлением США нанести ущерб российско-гвинейскому экономическому сотрудничеству", - сказал он. Ртищев отметил, что финансируемые американцами биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ/СПИД. "В качестве добровольцев нигерийские граждане принимают участие в клинической оценке противовирусных препаратов аффилированной с Пентагоном компании "Гилеад". Напомню, что данная фармкомпания проводила испытания своих препаратов на гражданах Украины", - сказал замначальника войск РХБЗ. По его словам, в текущем году Пентагон приступил к активному исследованию возбудителей особо опасных инфекций в Замбии. При этом финансирование было направлено на повышение возможностей военно-медицинских учреждений и переподготовку медико-санитарного персонала. "В ходе взаимодействия с ЮАР Соединенные Штаты добиваются организации на базе южноафриканского института трансмиссивных заболеваний совместного изучения вируса оспы обезьян. Вашингтоном было передано 10 тысяч доз вакцины от данного заболевания производства датской компании "Бавариан Нордик", которая не получила окончательного одобрения от ВОЗ и может применяться исключительно в отношении лиц из группы высокого риска", - добавил Ртищев.

https://ria.ru/20241224/minoborony-1990959077.html

https://ria.ru/20241224/pentagon-1990950616.html

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в мире, сша, гвинея, нигерия, алексей ртищев, войска рхбз, министерство обороны сша, вооруженные силы рф