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Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990929419.html
Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко
Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.12.2024
Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко
Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:01:00+03:00
2024-12-24T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что активно идет обработка украинских позиций на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов. По его словам, потери на этом участке украинских силовиков в живой силе и технике значительно возросли.
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html
харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко

Марочко: российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что активно идет обработка украинских позиций на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов. По его словам, потери на этом участке украинских силовиков в живой силе и технике значительно возросли.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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