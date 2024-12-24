https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990929419.html

Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко

Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.12.2024

Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой, сообщил Марочко

Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:01:00+03:00

2024-12-24T07:01:00+03:00

2024-12-24T07:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Российские войска продолжают продвигаться в районе Лозовой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После освобождения и зачистки населенного пункта Лозовая (юго-западнее Стельмаховки) наши войска продолжили продвижение сразу в двух направлениях: в направлении Богуславки и Боровой", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что активно идет обработка украинских позиций на холмах западнее Лозовой, где противник создал ряд укрепрайонов. По его словам, потери на этом участке украинских силовиков в живой силе и технике значительно возросли.

https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко