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Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.12.2024
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19:54 24.12.2024 (обновлено: 23:02 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html
Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"
Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.12.2024
Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны Великобритания,... РИА Новости, 24.12.2024
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россия
санкт-петербург
великобритания
карин кнайсль
агата кристи (агата маллоуэн)
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых". "Думаю, что (и в данном случае. — Прим. ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть. — Прим. ред.) Великобритания, Норвегия, Украина. &lt;...&gt; Может быть, еще Польшу можно сюда добавить", — сказала экс-глава МИД Австрии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html
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россия, санкт-петербург, великобритания, карин кнайсль, агата кристи (агата маллоуэн), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Великобритания, Карин Кнайсль, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"

Кнайсль назвала 4, возможно, причастные к подрыву "Северных потоков" страны

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости.
Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
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Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых".
"Думаю, что (и в данном случае. — Прим. ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть. — Прим. ред.) Великобритания, Норвегия, Украина. <...> Может быть, еще Польшу можно сюда добавить", — сказала экс-глава МИД Австрии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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РоссияСанкт-ПетербургВеликобританияКарин КнайсльАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Дмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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