Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"
Кнайсль назвала 4, возможно, причастные к подрыву "Северных потоков" страны
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости.
Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
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Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых".
"Думаю, что (и в данном случае. — Прим. ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть. — Прим. ред.) Великобритания, Норвегия, Украина. <...> Может быть, еще Польшу можно сюда добавить", — сказала экс-глава МИД Австрии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.