https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html

Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"

Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.12.2024

Экс-глава МИД Австрии назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны Великобритания,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:54:00+03:00

2024-12-24T19:54:00+03:00

2024-12-24T23:02:00+03:00

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карин кнайсль

агата кристи (агата маллоуэн)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых". "Думаю, что (и в данном случае. — Прим. ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть. — Прим. ред.) Великобритания, Норвегия, Украина. <...> Может быть, еще Польшу можно сюда добавить", — сказала экс-глава МИД Австрии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

https://ria.ru/20241127/potok-1985952378.html

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россия, санкт-петербург, великобритания, карин кнайсль, агата кристи (агата маллоуэн), дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире