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Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира - РИА Новости, 24.12.2024
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12:06 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/russkiy-1990972760.html
Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира
Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира - РИА Новости, 24.12.2024
Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира
Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:06:00+03:00
2024-12-24T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира, сообщил и.о. ректора вуза Никита Гусев. "По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным", - сказал Гусев в ходе пресс-конференции "Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка", которая состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что также в рамках исследования учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются. "Также мы определили рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим языком. По статусу в международных организаций русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку", - рассказал и.о. ректора института имени Пушкина. В параметре "Языки по количеству периодических изданий" русский язык занял седьмое место, в цифровой среде - шестое место. В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятое место.
https://ria.ru/20240729/nauka-1962135276.html
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общество, русский язык в мире
Общество, Русский язык в мире
Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира

Русский язык занял седьмое место в списке распространенности языков мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира, сообщил и.о. ректора вуза Никита Гусев.
"По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным", - сказал Гусев в ходе пресс-конференции "Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка", которая состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он отметил, что также в рамках исследования учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются.
"Также мы определили рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим языком. По статусу в международных организаций русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку", - рассказал и.о. ректора института имени Пушкина.
В параметре "Языки по количеству периодических изданий" русский язык занял седьмое место, в цифровой среде - шестое место.
В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятое место.
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