https://ria.ru/20241224/rossija-1990939735.html
В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку
В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку - РИА Новости, 24.12.2024
В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку
Школьная олимпиада по арабскому языку может появиться в России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:43:00+03:00
2024-12-24T09:43:00+03:00
2024-12-24T09:47:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Школьная олимпиада по арабскому языку может появиться в России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков, а также о добавлении олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту", - приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения. Уточняется, что он обсудил организацию такой олимпиады на заседании Национального координационного совета.В пресс-службе добавили, что количество участников всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет: с 2015 года оно увеличилось на 1,2 миллиона человек и составило около 7 миллиона школьников в 2023/24 учебном году.Ранее министр заявил, что через два года планируется ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Рособрнадзор в свою очередь сообщил, что готов оперативно приступить к разработке материалов для экзаменации.
https://ria.ru/20241224/studenty-1990936580.html
https://ria.ru/20241217/olimpiada-1989741661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку
Кравцов: в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Школьная олимпиада по арабскому языку может появиться в России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков, а также о добавлении олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту", - приводит слова Кравцова
пресс-служба Минпросвещения.
Уточняется, что он обсудил организацию такой олимпиады на заседании Национального координационного совета.
В пресс-службе добавили, что количество участников всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет: с 2015 года оно увеличилось на 1,2 миллиона человек и составило около 7 миллиона школьников в 2023/24 учебном году.
Ранее министр заявил, что через два года планируется ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Рособрнадзор в свою очередь сообщил, что готов оперативно приступить к разработке материалов для экзаменации.