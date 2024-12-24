https://ria.ru/20241224/rakhmon-1991103086.html

Рахмон предложил Путину обсудить вопросы безопасности

Рахмон предложил Путину обсудить вопросы безопасности - РИА Новости, 24.12.2024

Рахмон предложил Путину обсудить вопросы безопасности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности, а... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:38:00+03:00

2024-12-24T20:38:00+03:00

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эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 24 дек - РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил обсудить вопросы региональной и глобальной безопасности, а также международную ситуацию.Во вторник Путин и Рахмон проводят двустороннюю встречу в Ленинградской области."На встрече с президентом Путиным мы можем обсудить и подытожить вопросы региональной и глобальной безопасности и международную ситуацию, которые нас интересуют", - сказал Рахмон.Он также подчеркнул, что Россия - главный стратегический партнер Таджикистана. "И мы в целом довольны динамикой развития отношений, вы сами знаете, где находится Таджикистана, и наши проблемы", - добавил он.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эмомали рахмон, владимир путин, политика, таджикистан, ленинградская область, россия