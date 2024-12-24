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Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане - РИА Новости, 24.12.2024
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21:06 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/putin-1991106780.html
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане - РИА Новости, 24.12.2024
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T21:06:00+03:00
2024-12-24T21:06:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Президент России отметил, что сейчас в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из РФ. "Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу", - обратился Путин к коллеге. Президенты России и Таджикистана в 2022 году вместе по видеосвязи открыли пять школ в городах Таджикистана с преподаванием на русском языке и по российским образовательным стандартам.
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россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане

Путин пообещал наращивать работу российских педагогов в Таджикистане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
Президент России отметил, что сейчас в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из РФ.
"Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу", - обратился Путин к коллеге.
Президенты России и Таджикистана в 2022 году вместе по видеосвязи открыли пять школ в городах Таджикистана с преподаванием на русском языке и по российским образовательным стандартам.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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