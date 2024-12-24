https://ria.ru/20241224/putin-1991106780.html
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане - РИА Новости, 24.12.2024
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T21:06:00+03:00
2024-12-24T21:06:00+03:00
2024-12-24T21:06:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991104885_0:97:3091:1836_1920x0_80_0_0_b4f4f3567d1739bea4d4deac9b67e20a.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Президент России отметил, что сейчас в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из РФ. "Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу", - обратился Путин к коллеге. Президенты России и Таджикистана в 2022 году вместе по видеосвязи открыли пять школ в городах Таджикистана с преподаванием на русском языке и по российским образовательным стандартам.
https://ria.ru/20241224/putin-1991103727.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991104885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f94ea5d2a60fcb6f960198064904996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
Путин пообещал наращивать работу российских педагогов в Таджикистане