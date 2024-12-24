https://ria.ru/20241224/putin-1991106780.html

Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане

Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане - РИА Новости, 24.12.2024

Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане

Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T21:06:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Президент России отметил, что сейчас в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из РФ. "Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу", - обратился Путин к коллеге. Президенты России и Таджикистана в 2022 году вместе по видеосвязи открыли пять школ в городах Таджикистана с преподаванием на русском языке и по российским образовательным стандартам.

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россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, в мире