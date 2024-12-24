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Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Таджикистаном

Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Таджикистаном - РИА Новости, 24.12.2024

Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Таджикистаном

Президент России Владимир Путин отметил важность межрегионального сотрудничества РФ и Таджикистана, оно вносит вклад в развитие двусторонних отношений. РИА Новости, 24.12.2024

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таджикистан

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность межрегионального сотрудничества РФ и Таджикистана, оно вносит вклад в развитие двусторонних отношений. Во вторник глава государства проводит двусторонюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Многие регионы Таджикистана и субъекты Российской Федерации имеют прямые отношения между собой. И это вносит существенный вклад в развитие наших двусторонних связей", - сказал Путин в ходе переговоров с Рахмоном.Путин отметил эффективную работу межправкомиссии, добавив, что правительства двух стран сформировали план совместной работы Москвы и Душанбе на ближайшие годы."Очень хорошие направления взаимодействия. Они выбраны не случайно. Все, что подготовлено правительствами двух стран, направлено на развитие не только наших отношений, но и на осуществление тех проектов, в которых заинтересован Таджикистан как страна с быстро растущей и развивающейся экономикой. Мы рады всем вашим начинаниям и всем вашим успехам", - подчеркнул российский президент.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, политика, москва