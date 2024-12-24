Путин отметил важность межрегионального сотрудничества с Таджикистаном
Путин отметил важность межрегионального сотрудничества между РФ и Таджикистаном
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность межрегионального сотрудничества РФ и Таджикистана, оно вносит вклад в развитие двусторонних отношений.
Во вторник глава государства проводит двусторонюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
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"Большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Многие регионы Таджикистана и субъекты Российской Федерации имеют прямые отношения между собой. И это вносит существенный вклад в развитие наших двусторонних связей", - сказал Путин в ходе переговоров с Рахмоном.
"Очень хорошие направления взаимодействия. Они выбраны не случайно. Все, что подготовлено правительствами двух стран, направлено на развитие не только наших отношений, но и на осуществление тех проектов, в которых заинтересован Таджикистан как страна с быстро растущей и развивающейся экономикой. Мы рады всем вашим начинаниям и всем вашим успехам", - подчеркнул российский президент.