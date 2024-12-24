https://ria.ru/20241224/putin-1991103727.html

Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Путин назвал Таджикистан надежным союзником России - РИА Новости, 24.12.2024

Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан надежным союзником России. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:44:00+03:00

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таджикистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан надежным союзником России. "Сегодня, как мы и договаривались, проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник", - сказал Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

таджикистан

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон