https://ria.ru/20241224/putin-1991103727.html
Путин назвал Таджикистан надежным союзником России
Путин назвал Таджикистан надежным союзником России - РИА Новости, 24.12.2024
Путин назвал Таджикистан надежным союзником России
Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан надежным союзником России. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:44:00+03:00
2024-12-24T20:44:00+03:00
2024-12-24T20:45:00+03:00
таджикистан
россия
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан надежным союзником России. "Сегодня, как мы и договаривались, проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник", - сказал Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин назвал Таджикистан надежным союзником России
Путин на переговорах с Рахмоном назвал Таджикистан надежным союзником России