https://ria.ru/20241224/putin-1991042491.html

Путин пообщался с девочкой, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить

Путин пообщался с девочкой, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить - РИА Новости, 24.12.2024

Путин пообщался с девочкой, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить

Владимир Путин пообщался по телефону с девочкой из Шебекино Маргаритой Руцинской, чью мечту с "Елки желаний" он обещал исполнить. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:34:00+03:00

2024-12-24T16:34:00+03:00

2024-12-24T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообщался по телефону с девочкой из Шебекино Маргаритой Руцинской, чью мечту с "Елки желаний" он обещал исполнить.Маргарита хотела попробовать себя в роли пилота. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в исполнении этого желания помог народный артист России Леонид Якубович. Рите провели экскурсию на вертолете по Подмосковью, а затем она совершила полет на авиатренажере Superjet в сопровождении руководства компании "Аэрофлот".Общаясь с президентом по телефону, Маргарита рассказала ему, что также сходила с родителями на выставку "Россия" и посмотрела спектакль "Щелкунчик".Путин поинтересовался, что ей нравится больше всего. Юная жительница Шебекино призналась, что ей по душе театральный кружок."Здорово. Вот видишь, сходила на "Щелкунчика". Все это в рамках твоих интересов", — заметил Путин.Он пожелал Маргарите всего самого хорошего и поздравил с наступающим Новым годом.Глава государства во время посещения международного форума гражданского участия "Мы вместе" 5 декабря принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три шарика с желаниями, одно из которых принадлежало Маргарите."Елка желаний" — всероссийская ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акцию организовал благотворительный проект "Мечтай со мной". В 2018 году он вошел в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрел статус федерального.В прошлом году Путин помог исполнить мечту семиклассницы Ксении из Санкт-Петербурга, которая хотела попробовать себя в качестве ведущей новостей, мальчика Никиты из Костромской области, который хотел побывать в Эрмитаже, и восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска, мечтавшей о путешествии на Байкал.

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Телефонный разговор Путина с 10-летней девочкой в рамках акции "Елка желаний" Путин пообщался по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из Шебекино, ставшей участницей акции "Елка желаний". Девочка мечтала совершить тренировочный полет на авиатренажере Sukhoi Superjet, президент мечту исполнил. Заодно для Маргариты и ее родителей организовали поход в театр Станиславского на балет "Щелкунчик" и вертолетную экскурсию по Подмосковью. 2024-12-24T16:34 true PT1M49S

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белгородская область, общество, россия, владимир путин, шебекино