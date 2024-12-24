https://ria.ru/20241224/putin-1990987660.html
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 24.12.2024
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
Отдельная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется, но у них будет возможность пообщаться на... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:31:00+03:00
2024-12-24T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется, но у них будет возможность пообщаться на полях неформального саммита СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отдельно не планируется, но у них будет возможность при необходимости поговорить на полях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли на саммите отдельная встреча Путина и Пашиняна. Неформальный саммит СНГ состоится 25 декабря в Ленинградской области.
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Политика, Россия, Армения, Ленинградская область, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, СНГ
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях неформального саммита СНГ